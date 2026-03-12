Lufta me Iranin krijon krizën më të madhe të furnizimit 'në historinë e tregut global të naftës'
Një ditë pasi ra dakord të lirojë një sasi rekord të rezervave të naftës gjatë luftës në Lindjen e Mesme, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë po jep alarmin për furnizimet në muajt në vijim.
Në raportin e saj mujor të tregut, ajo thotë: "Lufta në Lindjen e Mesme po krijon ndërprerjen më të madhe të furnizimit në historinë e tregut global të naftës", transmeton Telegrafi.
IEA paralajmëron se furnizimi global me naftë pritet të bjerë me 8 milionë fuçi në ditë në mars, pasi Irani po bllokon në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit.
Ajo vëren se vendet e Gjirit tashmë kanë ulur prodhimin total të naftës me të paktën 10 milionë fuçi në ditë - ky është një vëllim i barabartë me pothuajse 10% të kërkesës botërore.
"Ndalimi i prodhimit në rrjedhën e sipërme do të zgjasë me javë dhe, në disa raste, me muaj për t'u rikthyer në nivelet para krizës", shton raporti.
Por drejtori ekzekutiv i IEA-s, Fatih Birol, tha në një konferencë për shtyp këtë mëngjes se vendimi i agjencisë së tij për të publikuar rezervat globale të naftës me qëllim stabilizimin e çmimeve pati një "ndikim të fortë" në tregje. /Telegrafi/