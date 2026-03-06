SHBA-ja fundos krenarinë e flotës iraniane
Krenaria e flotës iraniane, aeroplanmbajtësja për dronë Shahid Bahman Bagheri, është fundosur. Ky incident shënon një humbje të rëndë për Forcat Detare të Iranit.
Shahid Bahman Bagheri ishte aeroplanmbajtësja e parë e specializuar për dronë në botë. Para se të transformohej në anije ushtarake, ajo ishte një anije kontejnerësh e gjatë 240 metra me emrin Perarin, shkruan skynews.
Transformimi i saj në një bazë lundruese për dronë e bëri atë një aset unik dhe strategjik për flotën iraniane.
Anija u emërua në nder të komandantit të ndjerë Bahman Bagheri, një figurë e njohur ushtarake në Iran, dhe hyri në shërbim në vitin 2025.
Përveç rëndësisë simbolike, kjo anije ishte gjithashtu anija më e madhe ushtarake që është fundosur që nga Lufta e Dytë Botërore, duke theksuar ndikimin e madh të këtij humbjeje.
Shkatërrimi i saj nga forcat amerikane përfaqëson një fitore strategjike dhe një demonstrim të fuqisë së operacioneve të sofistikuara ushtarake në det.
Ky incident do të ketë padyshim pasoja të rëndësishme për dinamikën e sigurisë në rajon. /Telegrafi/