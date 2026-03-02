Kabllogrami diplomatik thotë se personeli i mbrojtjes amerikane është plagosur në sulmin ndaj hotelit në Bahrein
Një sulm me dron iranian në një hotel në Bahrein plagosi dy punonjës të Departamentit të Mbrojtjes të SHBA-së, sipas një kabllogrami të Departamentit të Shtetit të parë nga The Washington Post.
"Dy personel i Departamentit të Mbrojtjes amerikane u plagosën", tha kabllogrami, duke iu referuar Departamentit të Mbrojtjes, transmeton Telegrafi.
Kabllogrami, i cili u dërgua të dielën, nuk dha detaje të mëtejshme. Nuk ishte menjëherë e qartë se në cilin hotel ndodhej personeli amerikan kur u plagos.
Hoteli Crowne Plaza, një pronë luksoze në Manama, kryeqytetin e Bahreinit, u godit të dielën në mëngjes. Ishte gjithashtu e paqartë nëse personeli i plagosur ishte civil apo ushtarak.
Në një deklaratë të lëshuar të dielën, Ambasada e SHBA-së në Bahrein i këshilloi qytetarët amerikanë "se hotelet mund të jenë një objektiv për sulme dhe i inkurajon qytetarët amerikanë të shmangin hotelet në Manama". /Telegrafi/