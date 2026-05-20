Armenia po ndërton statujën më të lartë në botë të Jezu Krishtit
Në malin Khatis, pranë kryeqytetit Jerevan, në Armeni, kanë nisur punimet për ndërtimin e një statuje gjigante të Jezu Krishtit, e cila mund të bëhet një nga më të lartat në botë kushtuar figurës së tij.
Sipas projektit, vetë statuja e Jezu Krishtit do të ketë një lartësi prej 33 metrash, ndërsa mbi një bazament monumental prej 44 metrash, duke e çuar lartësinë totale të strukturës në 77 metra.
Kjo e vendos projektin në mesin e monumenteve më ambicioze të këtij lloji në botë, si për nga përmasat, ashtu edhe për simbolikën fetare dhe historike.
Zgjedhja e vendit nuk është rastësore. Mali Khatis ndodhet në një zonë me rëndësi panoramike dhe shpirtërore pranë Jerevanit, dhe pritet që statuja të bëhet një pikë e re pelegrinazhi dhe atraksioni turistik për vizitorë nga e gjithë bota.
Armenia ka një lidhje të veçantë historike me krishterimin, pasi ishte vendi i parë në botë që e adoptoi zyrtarisht krishterimin si fe shtetërore në vitin 301 pas Krishtit.
Kjo trashëgimi shpesh reflektohet në identitetin kulturor dhe fetar të vendit, ndërsa projekti i ri shihet si një vazhdim i kësaj tradite të lashtë.
Ndërtimi i statujës pritet të zgjasë disa vite dhe ende nuk janë bërë të ditura të gjitha detajet për financimin dhe përfundimin e plotë të projektit. Megjithatë, ai tashmë ka tërhequr vëmendje ndërkombëtare për shkak të madhësisë dhe simbolikës së tij.