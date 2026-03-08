Trump: Liderit të ri të Iranit nuk do t'i zgjasë shumë
Ndërsa iranianët i afrohen emërimit të udhëheqësit të tyre të ardhshëm suprem, presidenti amerikan Donald Trump tha se udhëheqësi i ri "nuk do të zgjasë shumë" nëse iranianët nuk marrin më parë miratimin e tij.
"Ai do të duhet të marrë miratimin tonë", tha presidenti.
"Nëse nuk merr miratimin tonë, nuk do të zgjasë shumë”, shtoi ai.
"Nuk dua që njerëzit të kthehen pas pas pesë vitesh dhe të bëjnë të njëjtën gjë përsëri ose më keq, t'i lënë të kenë një armë bërthamore", shtoi Trump.
Kur u pyet nëse do të ishte i gatshëm të miratonte dikë që ka lidhje me regjimin e vjetër, Trump u përgjigj: "Do ta bëja, për të zgjedhur një udhëheqës të mirë do ta bëja, po, do ta bëja. Ka shumë njerëz që mund të kualifikohen".
Sipas Trumpit, Irani po planifikonte të pushtonte të gjithë Lindjen e Mesme dhe sugjeroi që ai t’i ndalonte ata që ta bënin këtë.
"Ata janë një tigër letre. Ata nuk ishin një tigër letre një javë më parë, do t'jua them unë. Dhe ata do të sulmonin", tha ai.
"Plani i tyre ishte të sulmonin të gjithë Lindjen e Mesme, të pushtonin të gjithë Lindjen e Mesme", vazhdoi presidenti amerikan.
Ai gjithashtu nuk e ka përjashtuar dërgimin e forcave speciale për të sekuestruar uraniumin e pasuruar të Iranit: "Gjithçka është në tryezë. Gjithçka". /Telegrafi/