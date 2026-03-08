Anije dhe aeroplanë luftarakë në Qipro, shtetet e NATO-s rrisin praninë ushtarake
Fregata gjermane FGS Nordrhein-Westfalen ka mbërritur në portin e Limasolit, duke iu bashkuar një flote në rritje të anijeve ushtarake ndërkombëtare që janë vendosur në Qipro mes një konflikti të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme.
Mbërritja e anijes vjen pasi zëdhënësi i qeverisë qipriote, Konstantinos Letymbiotis, kishte thënë më parë gjatë javës se Gjermania do të ndihmonte në “masat parandaluese” që po merren për të mbrojtur ishullin, pasi u godit nga një dron i prodhimit iranian të hënën.
“Pas komunikimit që presidenti Nikos Christodoulides pati me kancelarin e Gjermanisë Friedrich Merz në lidhje me ndihmën gjermane në masat parandaluese që po merren, siç kanë bërë Greqia dhe Franca, sot, krerët e forcave të armatosura të të dy vendeve patën kontakt në një nivel operacional ”, tha ai.
Dërgimi i një fregate nga Gjermania vjen pasi shumë shtete të tjera anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian kanë dërguar asete ushtarake në ishull dhe rrethinat e tij, me fregatën Languedoc të Francës që mbërriti në ujërat qipriote të mërkurën.
Presidenti francez Emmanuel Macron kishte njoftuar gjithashtu se aeroplanmbajtësja Charles de Gaulle do të vendoset gjithashtu në Mesdheun lindor.
Ndërkohë, Italia ka njoftuar qëllimin e saj për të dërguar fregatën Federico Martinego në Qipro, ndërsa Spanja do të dërgojë fregatën Cristobal Colon .
Greqia kishte dërguar katër aeroplanë luftarakë F-16 në ishull të hënën e kaluar, si dhe dy fregata, përfshirë Kimon , e cila u përshkrua nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis të mërkurën si " krenaria e flotës greke ".
Pas vendosjes së aeroplanëve grekë F-16, Turqia më pas vendosi katër aeroplanë të saj F-16 , të cilët do të mbërrijnë në ishull së shpejti.
Ndërkohë, Mbretëria e Bashkuar, e cila operon dhe mban sovranitetin mbi bazën ajrore të Akrotirit, ka dërguar dy helikopterë AW159 Wildcat , të armatosur me raketa anti-dronë, në Qipro, ndërsa luftanija shkatërruese HMS Dragon Type 45 pritet gjithashtu të niset nga Portsmouth brenda ditëve në vijim.
Më vonë, BBC raportoi se Mbretëria e Bashkuar po shqyrton dërgimin e një aeroplanmbajtëseje në drejtim të ishullit, duke cituar "burime të mbrojtjes" të kenë thënë se ekuipazhi i aeroplanmbajtëses HMS Prince of Wales është njoftuar se anija duhet të niset nga Portsmouth brenda pesë ditësh.
Përveç kësaj, javën e kaluar kryeministri britanik Keir Starmer konfirmoi se Qiproja, dhe më konkretisht Akrotiri, është përdorur si pikë nisjeje për misionet që synojnë angazhimin dhe rrëzimin e dronëve të lëshuar nga Irani.
Këto operacione po drejtohen nga aeroplanë luftarakë F-35 , të cilët janë stacionuar në Qipro që nga muaji i kaluar. /Telegrafi/