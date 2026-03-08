SHBA-të shqyrtojnë planin për marrjen nën kontroll të ishullit iranian Kharg
Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të pushtojnë ishullin Kharg në Gjirin Persik, i cili i përket Iranit, shkruan Axios.
Zyrtarët amerikanë diskutuan mundësinë e pushtimit të ishullit, i cili është terminali kryesor i eksportit të naftës së Iranit, transmeton Telegrafi.
Rreth 90% e eksporteve të naftës bruto të Iranit kalojnë nëpër këtë ishull, duke e bërë atë shumë të rëndësishëm për ekonominë e vendit.
Ishulli Kharg ndodhet 25 kilometra larg bregdetit të Iranit dhe 483 kilometra në veriperëndim të Ngushticës së Hormuzit.
Sipërfaqja e tij është 25 km², gjatësia e tij është 8 kilometra dhe gjerësia e tij është 4.5 kilometra.
Ky ishull strehon terminalin më të madh të naftës së Iranit (mbi 90% të eksporteve iraniane të naftës dhe produkteve të naftës), i cili u dëmtua gjatë luftës Iran-Irak të viteve 1980-1988.
Ky terminal menaxhohet nga kompania shtetërore iraniane "Iranian Oil Terminals Company", e cila është një degë e monopolit kombëtar të naftës - "National Iranian Oil Company". /Telegrafi/