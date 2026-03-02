Deklarohet Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së: Ne nuk e filluam luftën, por do ta përfundojmë
Sekretari i Luftës i SHBA-së, Pete Hegseth, është deklaruar në lidhje me tensionet në Lindjen e Mesme:
"Ne nuk e filluam këtë luftë, por do ta përfundojmë", tha Hegseth.
Sekretari deklaroi se regjimi iranian ka bërë luftë kundër SHBA-së "për 47 vjet të gjata", por nuk e ka deklaruar këtë hapur.
"Ata e bënë këtë me gjakun e popullit tonë. Makina-bomba në Bejrut, sulme me raketa ndaj anijeve tona, vrasje në ambasadat tona, bomba në anë të rrugës në Irak dhe Afganistan, të financuara dhe të armatosura nga Forcat iraniane Quds dhe vrasësit e IRGC-së", shtoi ai.
Ai e quan operacionin ajror amerikan kundër Iranit "operacionin ajror më vdekjeprurës, më kompleks dhe më preciz në histori".
Sipas Hegseth, Irani "po ndërtonte raketa dhe dronë të fuqishëm për të krijuar një mburojë konvencionale për ambiciet e tyre të shantazhit bërthamor".
“Irani na kishte vënë një armë konvencionale në kokë, ndërsa përpiqeshin të gënjenin për të krijuar një bombë bërthamore”, vazhdoi Pete.
Ndër tjera, Sekretari i Luftës tha se SHBA donte një zgjidhje paqësore, por "Teherani nuk po negocionte".
"Ata po zvarritnin, duke fituar kohë për të ringarkuar rezervat e tyre të raketave dhe për të rinisur ambiciet e tyre bërthamore. Qëllimi i tyre? Të na mbajnë peng, duke kërcënuar se do të sulmojnë forcat tona. Epo, presidenti Trump nuk i luan këto lojëra", vazhdoi deklaratën Hegseth.
Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së thotë se konflikti aktual "nuk është një luftë e ashtuquajtur për ndryshim regjimi, por regjimi me të vërtetë ndryshoi dhe bota është më mirë për shkak të kësaj sot". /Telegrafi/