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Punëtorët kanë filluar të heqin emrin e presidentit të SHBA-së Donald Trump nga Qendra Kennedy në Uashington, një ditë pas afatit të gjykatës për heqjen e tij.

Emri i presidentit ishte shtuar në mënyrë të paligjshme, vendosi një gjyqtar federal muajin e kaluar, duke urdhëruar që ai të hiqej deri të premten, 12 qershor.

Çështja rrjedh nga një mosmarrëveshje më e gjerë ligjore mbi riemërtimin e institucionit kulturor, të cilin ligji amerikan e përcakton si një memorial për presidentin John F. Kennedy.



Gjykatësi i Gjykatës së Qarkut të SHBA-së, Christopher Cooper, vendosi në fund të majit se vendi në qendër të Uashingtonit nuk mund të riemërtohet pa miratimin e Kongresit.

Ai gjithashtu bllokoi mbylljen e përkohshme të qendrës gjatë rinovimeve të propozuara të ardhshme.

Videot që qarkulluan në rrjete sociale treguan turma qytetarësh duke duartrokitur dhe brohoritur ndërsa ekipet vendosnin skela për të hequr emrin. /Telegrafi/

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