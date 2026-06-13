Emri i Trumpit hiqet nga Qendra ‘Kennedy’ pas vendimit të gjykatës
Punëtorët kanë filluar të heqin emrin e presidentit të SHBA-së Donald Trump nga Qendra Kennedy në Uashington, një ditë pas afatit të gjykatës për heqjen e tij.
Emri i presidentit ishte shtuar në mënyrë të paligjshme, vendosi një gjyqtar federal muajin e kaluar, duke urdhëruar që ai të hiqej deri të premten, 12 qershor.
Çështja rrjedh nga një mosmarrëveshje më e gjerë ligjore mbi riemërtimin e institucionit kulturor, të cilin ligji amerikan e përcakton si një memorial për presidentin John F. Kennedy.
Construction crews prepared to remove President Trump’s name from the Kennedy Center on Friday.
An appeals court rejected an emergency request from the Justice Department to let President Trump's name remain on the Kennedy Center's signage, leaving in place a Friday deadline for… pic.twitter.com/r2MOIEpQKL
— CBS News (@CBSNews) June 13, 2026
Gjykatësi i Gjykatës së Qarkut të SHBA-së, Christopher Cooper, vendosi në fund të majit se vendi në qendër të Uashingtonit nuk mund të riemërtohet pa miratimin e Kongresit.
Ai gjithashtu bllokoi mbylljen e përkohshme të qendrës gjatë rinovimeve të propozuara të ardhshme.
Videot që qarkulluan në rrjete sociale treguan turma qytetarësh duke duartrokitur dhe brohoritur ndërsa ekipet vendosnin skela për të hequr emrin. /Telegrafi/