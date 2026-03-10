Më shumë se 50 anije iraniane u fundosën, thotë gjenerali amerikan
Gjenerali më i lartë amerikan tha të martën se, ndërsa Irani po luftonte, ai nuk ishte më i frikshëm nga sa kishte menduar Uashingtoni, pasi Shtetet e Bashkuara përgatiteshin për ditën më intensive të sulmeve kundër Iranit në luftë deri më tani.
Gjenerali Dan Caine u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara po kryenin sulme kundër anijeve iraniane që vendosin mina dhe Pentagoni do të shqyrtonte një sërë opsionesh nëse do të ngarkohej me shoqërimin e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit.
Lufta në fakt e ka mbyllur Ngushticën e Hormuzit, një pikë kyçe për transportin global të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm, duke i lënë anijet cisternë të paafta të lundrojnë për më shumë se një javë dhe duke i detyruar prodhuesit të ndalojnë pompimin ndërsa rezervat mbushen.
"Mendoj se po luftojnë dhe e respektoj këtë, por nuk mendoj se janë më të frikshëm nga sa mendonim", tha Caine, transmeton Telegrafi.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump kërcënoi të hënën të përshkallëzonte luftën me Iranin nëse ky i fundit bllokonte dërgesat e naftës nga Lindja e Mesme, edhe pse parashikoi një fund të shpejtë të konfliktit.
Gjatë konferencës për shtyp në Pentagon, Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, tha se Shtetet e Bashkuara do të kryejnë ditën më intensive të sulmeve kundër Iranit të martën.
Hegseth përsëriti se kjo nuk do të jetë një luftë e pafundme dhe tha se Trump do të vendosë se kur do të përfundojë fushata amerikane.
“Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme kundër më shumë se 5,000 objektivave në 10 ditët e para të fushatës, duke përfshirë edhe kundër më shumë se 50 anijeve detare”, tha Caine.