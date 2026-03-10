Aramco sheh 'pasoja katastrofike' për tregjet e naftës nëse ngushtica e Hormuzit mbetet e bllokuar
Aramco i Arabisë Saudite, eksportuesi më i madh i naftës në botë, tha të martën se do të kishte "pasoja katastrofike" për tregjet botërore të naftës nëse lufta me Iranin vazhdon të prishë transportin detar në Ngushticën e Hormuzit.
Dërgesat e naftës janë bllokuar kryesisht nga përdorimi i arteries detare, ku normalisht kalon afërsisht 20% e naftës botërore çdo ditë, transmeton Telegrafi.
Garda Revolucionare e Iranit tha të martën se nuk do të lejonin që "një litër naftë" të transportohej nga Lindja e Mesme nëse sulmet e SHBA-së dhe Izraelit vazhdojnë.
"Do të kishte pasoja katastrofike për tregjet botërore të naftës dhe sa më gjatë të zgjasë ndërprerja... aq më drastike do të jenë pasojat për ekonominë globale", u tha gazetarëve CEO i Aramco, Amin Nasser, në një takim për të ardhurat.
"Ndërsa jemi përballur me ndërprerje në të kaluarën, kjo është kriza më e madhe me të cilën është përballur industria e naftës dhe gazit në rajon", shtoi ai.
Kriza jo vetëm që ka përmbysur sektorët e transportit detar dhe të sigurimeve, por gjithashtu premton të ketë efekte drastike domino në aviacion, bujqësi, automobila dhe industri të tjera, shtoi ai.
Çmimi global i naftës së papërpunuar Brent, i cili u rrit në një nivel më shumë se tre-vjeçar prej gati 120 dollarësh për fuçi të hënën, po tregtohej rreth 92 dollarë të martën pas komenteve të presidentit të SHBA-së, Donald Trump që parashikonte se lufta mund të përfundonte së shpejti.
Megjithatë, Trump paralajmëroi se SHBA-të do ta godisnin Iranin shumë më fort nëse ai bllokonte eksportet nga rajoni jetësor prodhues i energjisë.
Ai gjithashtu ka thënë se Marina Amerikane mund të shoqërojë anijet në Gjirin Persik për të garantuar kalim të sigurt. Por aftësia e Marinës për ta bërë këtë është e paqartë, me disa anije që tashmë janë të angazhuara në sulme kundër Iranit dhe qëllojnë raketat e tij.
I pyetur në lidhje me shoqërimet e Marinës Amerikane dhe nëse ato ishin të mundshme në shkallën e kërkuar, Nasser tha se ka vëllime të konsiderueshme të përfshira, duke shtuar se klientët e Aramco marrin përsipër rrezikun e dorëzimit.
"Sigurisht, ne do të mbështesnim çdo veprim ose masë që do të ndihmonte në ofrimin e produkteve tona tek klientët tanë, në tregun global", tha ai.
Megjithatë, një tjetër zyrtar i lartë i energjisë së Gjirit shprehu skepticizëm mbi idenë, duke thënë se ndalimi i luftës ishte e vetmja zgjidhje për të rihapur ngushticën për eksportet e naftës dhe gazit.
Nasser vuri në dukje se inventarët globalë të naftës ishin në nivelin më të ulët pesëvjeçar dhe tha se kriza do të çojë në rënie me një ritëm më të shpejtë, duke shtuar se ishte kritike që transporti detar në ngushticë të rifillonte.
"Për fat të keq, për tregjet globale, pjesa më e madhe e kapacitetit të lirë është në këtë rajon", u tha Nasser analistëve në një telefonatë, duke vënë në dukje se kërkesa në rritje gjatë gjithë vitit do ta mbajë tregun të ekuilibruar fort.
Aktualisht, Aramco nuk po eksporton naftë nga Gjiri pasi anijet nuk mund të ngarkojnë ngarkesa atje. Por kompania, e cila nuk zbulon prodhimin e saj të saktë të papërpunuar, po përmbush shumicën e nevojave të klientëve të saj, tha ai, pjesërisht duke shfrytëzuar inventarët globalë.
"Tani, kjo nuk mund të përdoret - ky inventar - për një periudhë të zgjatur kohore, por për momentin, ne po e shfrytëzojmë atë", tha ai.
Ndërkohë, tubacioni Lindje-Perëndim po përdoret për të transportuar kryesisht naftë të papërpunuar Arab Light dhe disa lloje nafte të papërpunuara Arab Extra Light në portin e Yanbusë në Detin e Kuq.
Tubacioni, i cili ka më shumë se dyfishuar kapacitetin e tij fillestar, pritet të arrijë kapacitetin e tij të plotë prej 7 milionë fuçish në ditë në dy ditët e ardhshme, ndërsa klientët ridrejtohen, tha Nasser.
"Edhe me aftësinë tonë për të eksportuar përmes rajonit perëndimor, po flasim për afër 350 milionë fuçi ndërprerjesh që do të dalin nga tregu", tha ai.
Përveç tubacionit, Aramco është gjithashtu në gjendje të drejtojë naftën e papërpunuar drejt kërkesës së brendshme, vuri në dukje ai.
“Afër 2 milionë fuçi në ditë nga kapaciteti prej 7 milionë fuçish në ditë i tubacionit po shkon në rafineritë perëndimore vendase, të cilat janë eksportues neto të produkteve”, shtoi Nasser.
Një zjarr i vogël nga një sulm javën e kaluar në rafinerinë Ras Tanura të Aramco-s, më e madhja e saj në vend, u shua shpejt dhe u vu nën kontroll, tha Nasser, duke shtuar se rafineria ishte në proces të rinisjes.
Aramco raportoi një rënie prej 12% të fitimit vjetor të martën kryesisht për shkak të çmimeve më të ulëta të naftës bruto. Gjithashtu njoftoi se do të riblejë aksione me vlerë deri në 3 miliardë dollarë në blerjen e saj të parë ndonjëherë. /Telegrafi/