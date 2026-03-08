Donald Trump ka thënë vazhdimisht se donte të përfshihej në zgjedhjen e udhëheqësit të ri suprem të Iranit.

Ai u pyet madje edhe për raportet që sugjeronin se Mojtaba Khamenei ishte një nga kandidatët kryesorë për të zëvendësuar të atin.

"Ata po e humbasin kohën kot", tha presidenti amerikan.

"Djali i Khameneit është i lehtë, djali i Khameneit është i papranueshëm për mua", shtoi ai.

"Ne duam diçka që do të sjellë harmoni dhe paqe në Iran", vazhdoi Trump.

Pas vrasjes së Khameneit, djali i tij vendoset në krye të Iranit

Ndryshe, djali i ish-udhëheqësit suprem të Iranit është emëruar si zëvendësues i tij, sipas mediave shtetërore iraniane.

Ajatollah Ali Khamenei u vra në sulmet e para SHBA-Izrael ndaj Iranit të shtunën.

Djali i tij, Mojtaba Khamenei, është një klerik 56-vjeçar i cili nuk ka mbajtur kurrë një post qeveritar. /Telegrafi/

