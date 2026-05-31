Sulmi amerikan ndaj një anijeje të dyshuar për drogë vret tre persona në Oqeanin Paqësor lindor në sulmin e katërt këtë javë
Ushtria amerikane tha se kreu një tjetër sulm të shtunën ndaj një anijeje të akuzuar për kontrabandë droge në Oqeanin Paqësor lindor, duke vrarë tre burra në sulmin e katërt këtë javë dhe duke e çuar numrin total të të vdekurve në 205.
Komanda Jugore e SHBA-së njoftoi sulmin me gjuhën e saj të zakonshme, se anija ishte "e angazhuar në operacione të trafikimit të drogës" dhe e operuar nga një organizatë e caktuar terroriste.
Është i fundit në një fushatë njëmujore kundër anijeve të dyshuara për drogë që kalojnë Detin e Karaibeve dhe Paqësorin lindor, transmeton Telegrafi.
Videoja e publikuar nga ushtria në mediat sociale tregon një anije të vogël që lundron në oqean para se të goditet dhe të përfshihet nga një top zjarri.
Sulmi e çon numrin e të vdekurve në 205 në një seri sulmesh amerikane që filluan në fillim të shtatorit, me sulme të tjera të njoftuara të martën, të mërkurën dhe të premten.
Administrata Trump ka deklaruar se SHBA-të janë në konflikt të armatosur me kartelet e drogës të Amerikës Latine, duke thënë se ata janë pas rrjedhës së drogës në komunitetet amerikane.
Komanda Jugore e SHBA-së tha në postimin e saj në X se sulmi erdhi në drejtim të gjeneralit Francis L. Donovan, komandantit më të lartë të SHBA-së në Amerikën Latine. /Telegrafi/
