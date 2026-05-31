Një fluturim i United Airlines për në Spanjë kthehet në Newark pas një kërcënimi të mundshëm sigurie
Një fluturim i United Airlines me destinacion Spanjën nga Aeroporti Ndërkombëtar Newark Liberty u kthye në mes të fluturimit të shtunën për shkak të një kërcënimi të mundshëm sigurie.
Fluturimi u nis rreth orës 6 të mbrëmjes për në Palma de Mallorca, Spanjë, por u ul përsëri në Newark në orën 9:37 të mbrëmjes, sipas Autoritetit Portual të New Yorkut dhe New Jersey-t.
Kompania ajrore tha se kishte 190 pasagjerë dhe 12 anëtarë të ekuipazhit në bordin e avionit Boeing 767, transmeton Telegrafi.
Sipas audios së kontrollit të trafikut ajror, sigurimi erdhi për të inspektuar avionin pasi dikush e quajti pajisjen e tyre Bluetooth një "fjalë të caktuar me katër shkronja".
Një pasagjer që postoi në mediat sociale tha se anëtarët e ekuipazhit u kërkuan vazhdimisht pasagjerëve të fiknin të gjitha pajisjet Bluetooth, por dy pajisje mbetën të ndezura. Fluturimi u kthye pasi komunikoi me selinë e kompanisë ajrore në Çikago.
Pasagjerët u detyruan të evakuoheshin pasi avioni u kontrollua nga policia e Autoritetit Portual, dhe pasagjerët u kontrolluan përsëri nga TSA dhe Patrulla Doganore dhe Kufitare para se të hipnin përsëri në bord.
Kompania ajrore nuk pranoi të jepte detaje specifike mbi shkakun e incidentit.
Pasagjerët hipën në një fluturim zëvendësues me një ekuipazh të ri, i cili u nis herët të dielën në mëngjes dhe zbarkoi në Palma pasdite.
Ky ishte incidenti i fundit me një fluturim të United Airlines këtë muaj. Të premten, një fluturim vendas u devijua për shkak të një shqetësimi sigurie me një pasagjer të padisiplinuar.
Më herët këtë muaj, një fluturim i United që u ul në aeroportin e Newark goditi një kamion gjysmërimorkio dhe një shtyllë ndriçimi, megjithëse askush nuk u lëndua. /Telegrafi/