Ndërsa Pentagoni shtyn përpara për Inteligjencën Artificiale në fushën e betejës, disa udhëheqës ushtarakë kërkojnë kujdes
Administrata Trump po shtyn përpara për të çliruar fuqinë e inteligjencës artificiale për ushtrinë amerikane, ndërsa përballet me thirrje për të ngritur parmakë mbrojtës rreth teknologjisë që po zhvillohet me shpejtësi nga disa kompani - dhe madje edhe me nota paralajmëruese nga udhëheqës të lartë në uniformë.
Admirali Frank Bradley, kreu i Komandës së Operacioneve Speciale të SHBA-së, u tha pjesëmarrësve në një konferencë të kohëve të fundit vjetore të forcave speciale në Tampa, Florida, se trupat "duhet të jenë shumë të kujdesshëm në lidhje me mënyrën se si i afrohemi punësimit (të Inteligjencës Artificiale) dhe frymëzimit të saj në ofrimin e vdekshmërisë", transmeton Telegrafi.
Bradley tha se ai mund të shohë një të ardhme ku Inteligjenca Artificiale përcakton se cilat objektiva duhet të godasin, por se "ne, si njerëz, duhet të kemi besimin se ... do të shkaktojë dhunë vetëm aty ku synojmë që të përdoret".
Vërejtjet nga Bradley, i cili mbikëqyr njësitë që merren me operacionet më të vështira dhe të rrezikshme të ushtrisë, në lidhje me nevojën për të siguruar masa mbrojtëse vijnë ndërsa shefi i tij, Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, po shtyn përpara për të zhvilluar me shpejtësi ushtrinë përmes Inteligjencës Artificiale.
Është një shtytje që ka çuar në përplasje me disa kompani teknologjike të shqetësuara për masat e sigurisë.
Hegseth ka këmbëngulur që Pentagoni të lejohet ta përdorë teknologjinë në çdo mënyrë ligjore që e sheh të përshtatshme. Ai i tha një audience punonjësish të SpaceX në janar se do të refuzonte çdo model të IA-së "që nuk do t'ju lejojë të zhvilloni luftëra" dhe se vizioni i tij për teknologjinë ishte sisteme që veprojnë "pa kufizime ideologjike që kufizojnë aplikimet e ligjshme ushtarake".
Përdorimi i IA-së në ushtri është pjesë e shtytjes më të madhe të administratës republikane për të rritur aftësinë që ajo e sheh si një avantazh unik amerikan edhe pse përballet me presion për të siguruar mbrojtje të përgjegjshme.
Presidenti Donald Trump anuloi papritur planet për të nënshkruar një urdhër të ri ekzekutiv të IA-së disa orë para një ceremonie të pritur në Shtëpinë e Bardhë, për shkak të shqetësimeve se masa mund të zbehte avantazhin e Amerikës ndaj teknologjisë së IA-së.
"Ne po udhëheqim Kinën, ne po udhëheqim të gjithë, dhe nuk dua të bëj asgjë që do të pengojë atë udhëheqje", u tha Trump gazetarëve.
Kur u pyet për vërejtjet e Bradley, një zyrtar i Pentagonit tha se përpjekjet janë përqendruar në përdorimin e IA-së për të krijuar "mjete funksionale të fushës së betejës" që mund të ndihmojnë trupat të dalin dhe të identifikojnë objektivat më shpejt dhe, si rezultat, të përshpejtojnë sulmet ndaj atyre objektivave. Zyrtari foli në kushte anonimiteti për të ofruar komente më të sinqerta.
Zyrtarët në Komandën e Operacioneve Speciale të SHBA-së folën për IA-në jo si diçka që do të ndihmojë në eliminimin e objektivave, por më tepër si një mjet që mund t'u ofrojë trupave më shumë kohë për t'u përqendruar në misionin e tyre.
Rreshteri major Andrew Krogman, zyrtari më i lartë i rekrutuar për Komandën e Operacioneve Speciale të SHBA-së, tha në konferencë se ai e sheh IA-në të trajtojë detyra administrative për të liruar operatorët ose për të ndihmuar në modernizimin e mënyrës se si komanda bën biznes.
Melissa Johnson, zyrtarja më e lartë e blerjeve për komandën, tha se IA duhet të "zvogëlojë ngarkesën e punës njohëse në detyrat e përditshme".
"Ne po e shfrytëzojmë IA-në gjithnjë e më shumë, por nuk është për të zëvendësuar gjykimin e operatorit, është për ta përmirësuar atë", shtoi ajo.
Helen Toner, drejtoreshë ekzekutive e përkohshme në Qendrën për Siguri dhe Teknologji në Zhvillim të Universitetit Georgetown, tha se këto përshkrime të ndryshme rreth IA-së në ushtri janë të dyja të vërteta.
"Ekziston një numër i madh përdorimesh të mundshme për IA-në në këto lloj mjedisesh burokratike, të cilat ushtria amerikane po i eksploron në mënyrë aktive", tha Toner.
Gjenerallejtënant Michael Conley, kreu i Komandës së Operacioneve Speciale të Forcave Ajrore, i tha një komisioni të Kongresit në maj se trupat e tij përdorën "robotë" të inteligjencës artificiale për të kthyer inteligjencën tepër sekrete në një klasifikim sekret brenda sekondave për ta bërë më të lehtë ndarjen e saj me operatorët e dronëve në tokë gjatë luftës në Iran.
Megjithatë, nuk ka dyshim se inteligjenca artificiale po ndihmon gjithashtu ushtrinë të gjejë dhe të godasë objektivat.
Qendra që mbikëqyr Toner publikoi një studim rasti dy vjet më parë se si Korpusi i 18-të Ajror i Ushtrisë përdori inteligjencën artificiale për të synuar sulmet e artilerisë, "po aq efikase sa njësia më e mirë në historinë e kohëve të fundit amerikane" dhe me 2,000 anëtarë më pak të shërbimit.
"Operatorët njerëzorë janë ende ata që marrin vendime të rëndësishme, por inteligjenca artificiale ... po e bën të mundur operimin me një nivel të ri shpejtësie dhe shkalle", tha ajo.
Përplasja mbi integrimin e Inteligjencës Artificiale në ushtri, e cila në fund të fundit kontrollon teknologjinë dhe etikën pas përdorimit të saj, është zhvilluar në një mënyrë të pazakontë publike gjatë administratës Trump.
Hegseth dhe Anthropic janë përfshirë në një mosmarrëveshje të ashpër për kontratën mbi shqetësimet e kompanisë në lidhje me përdorimin e pakontrolluar të teknologjisë së saj nga qeveria, duke përfshirë rreziqet e dronëve të armatosur plotësisht autonome dhe të mbikëqyrjes masive të asistuar nga Inteligjenca Artificiale që mund të gjurmojë mospajtimin.
Pasi CEO Dario Amodei refuzoi të tërhiqej nga shqetësimet se si përdoret chatbot Claude në rrjetet e klasifikuara të Pentagonit, si Trump ashtu edhe Hegseth akuzuan Anthropic për rrezikimin e sigurisë kombëtare.
Pentagoni e etiketoi zyrtarisht kompaninë me seli në San Francisko si një rrezik për zinxhirin e furnizimit - duke i dhënë fund kontratës së saj të mbrojtjes prej 200 milionë dollarësh dhe duke i ndaluar kontraktorët e tjerë qeveritarë të punonin me kompaninë.
Anthropic ngriti padi, duke pretenduar se Pentagoni po hakmerret në mënyrë të paligjshme duke e stigmatizuar kompaninë me një përcaktim që synon të mbrojë nga sabotimi i sistemeve të sigurisë kombëtare nga kundërshtarët e huaj.
Pentagoni që atëherë ka theksuar kthesën e tij ndaj rivalëve Antropikë - duke përfshirë Google, OpenAI dhe SpaceX - për të siguruar teknologjinë e IA-së që mund të "rrisë vendimmarrjen e luftëtarëve në mjedise komplekse operacionale".
Toner, një ish-anëtar i bordit të OpenAI i shkarkuar pas një përplasjeje me CEO-n Sam Altman, tha se "publiku i gjerë shpesh duket se nënvlerëson kujdesin me të cilin ushtria amerikane i qaset teknologjive të reja".
"Komandantët duan që misionet e tyre të kenë sukses, që do të thotë të jenë në gjendje të krijojnë efekte vdekjeprurëse në shkallë të gjerë dhe të shmangin efektet e padëshiruara si zjarri miqësor, viktimat civile ose thjesht identifikimi i gabuar i objektivave", tha ajo. /Telegrafi/