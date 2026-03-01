Seri shpërthimesh dëgjohen mbi Jerusalem pasi zbulohen raketa iraniane
Sirenat e sulmeve ajrore janë ndezur dhe shpërthimet janë dëgjuar mbi Jerusalemin Perëndimor, pasi ushtria izraelite tha se zbuloi raketa të lëshuara nga Irani drejt Izraelit.
"Pak kohë më parë [ushtria izraelite] identifikoi raketa të lëshuara nga Irani drejt territorit të shtetit të Izraelit", tha ushtria, transmeton Telegrafi.
"Sistemet mbrojtëse po veprojnë për të kapur kërcënimin", shtoi deklarata, duke i bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në strehimore.
Në anën tjetër, mediat iraniane raportojnë se izraelitët kanë goditur një spital në kryeqytetin e Iranit.
Deri më tani nuk raportohet për të vrarë apo plagosur në sulmin mbi spital. /Telegrafi/
BREAKING:
An Iranian ballistic missile directly struck struck Negev, southern Israel. pic.twitter.com/JB5IcqTRtw
— Current Report (@Currentreport1) March 1, 2026
Top Lajme
Jobs
Real Estate