Iranianët sulmuan një tanker të lidhur me SHBA-në
Momenti kur tankeri i naftës “Safesea Vishnu”, një anije e lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u godit në pjesën veriore të Gjirit Persik, është regjistruar në një video që është shfaqur në rrjetet sociale.
Incidenti ndodhi pasi ekuipazhi i tankerit thuhet se kishte injoruar paralajmërimet që iu dërguan nga Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), një formacion elitë ushtarak i Iranit.
Në video, e cila duket se është xhiruar nga një mjet tjetër lundrues në afërsi të menjëhershme, shihet një shpërthim i fuqishëm që ndriçon qiellin e natës mbi tanker, pas së cilës flakët përfshijnë shpejt një pjesë të anijes.
Në regjistrim dëgjohen gjithashtu zëra dhe thirrje të personave që po e filmonin shpërthimin në gjuhën arabe, ndërsa zjarri përhapet në anijen e sulmuar.
Sipas informacioneve të para, ende jo të plota, sulmi ka pasur pasoja tragjike për ekuipazhin e anijes. Është raportuar se një anëtar i ekuipazhit, shtetas i Indisë, ka humbur jetën në këtë incident.
Për momentin nuk ka konfirmime zyrtare se me çfarë saktësisht është goditur anija – nëse bëhet fjalë për një raketë, dron apo ndonjë armë tjetër nga arsenali i forcave iraniane. Gjithashtu, zyrtarët amerikanë ende nuk janë deklaruar zyrtarisht lidhur me këtë sulm ndaj anijes që lidhet me shtetin e tyre. /Telegrafi/