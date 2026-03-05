Pete Hegseth, sekretari i mbrojtjes i SHBA-së, ka këmbëngulur se operacioni ushtarak amerikan në Iran “është në rrugën e duhur dhe sapo ka filluar”.

Ai tha se Irani po bën llogaritje të gabuara nëse mendon se SHBA-të nuk mund ta përballojnë luftën, duke shtuar se municionet amerikane ishin plot.

Ai theksoi të enjten se "nuk ka mungesë vullneti amerikan" në luftën kundër Iranit dhe se SHBA-të do t'i kujtojnë gjashtë anëtarët e rënë të shërbimit amerikan duke "ia përkushtuar veten" ndaj luftës.

"Irani shpreson se ne nuk mund ta përballojmë këtë, gjë që është një llogaritje e gabuar vërtet e keqe për IRGC-në në Iran", tha ai në një konferencë për shtyp në selinë e Komandës Qendrore të SHBA-së.

"Ne po i presim ata", thotë diplomati i lartë iranian - kur pyetet për pushtimin e mundshëm tokësor nga SHBA

Deklaratat e tij vijnë pasi shefi ushtarak i Izraelit ka thënë se Izraeli po kalon në "fazën tjetër" të luftës me Iranin.

Shefi i Shtabit të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF), gjenerallejtënant Eyal Zamir, tha se lufta ishte një "fushatë historike" që filloi me një "fazë sulmi surprizë" në të cilën u shkatërruan 80% e sistemeve të mbrojtjes ajrore të Iranit dhe 60% e lëshuesve të raketave balistike.

"Tani po kalojmë në fazën tjetër të operacionit", tha Zamir në një deklaratë video. “Në këtë fazë, ne do ta çmontojmë më tej regjimin dhe aftësitë e tij ushtarake. Na presin surpriza të tjera të cilat nuk kam ndërmend t’i zbuloj”. /Telegrafi/

