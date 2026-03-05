Sekretari i mbrojtjes i SHBA-së: Lufta kundër Iranit 'sapo ka filluar'
Pete Hegseth, sekretari i mbrojtjes i SHBA-së, ka këmbëngulur se operacioni ushtarak amerikan në Iran “është në rrugën e duhur dhe sapo ka filluar”.
Ai tha se Irani po bën llogaritje të gabuara nëse mendon se SHBA-të nuk mund ta përballojnë luftën, duke shtuar se municionet amerikane ishin plot.
Ai theksoi të enjten se "nuk ka mungesë vullneti amerikan" në luftën kundër Iranit dhe se SHBA-të do t'i kujtojnë gjashtë anëtarët e rënë të shërbimit amerikan duke "ia përkushtuar veten" ndaj luftës.
🚨🇺🇸BREAKING:
US Secretary of War Pete Hegseth: "We have no shortage of ammunition and we can continue this war for a long time". pic.twitter.com/Vc4t9El0s9
— Eli Afriat 🇮🇱 (@EliAfriatISR) March 5, 2026
"Irani shpreson se ne nuk mund ta përballojmë këtë, gjë që është një llogaritje e gabuar vërtet e keqe për IRGC-në në Iran", tha ai në një konferencë për shtyp në selinë e Komandës Qendrore të SHBA-së.
"Ne po i presim ata", thotë diplomati i lartë iranian - kur pyetet për pushtimin e mundshëm tokësor nga SHBA
Deklaratat e tij vijnë pasi shefi ushtarak i Izraelit ka thënë se Izraeli po kalon në "fazën tjetër" të luftës me Iranin.
SECRETARY HEGSETH: "Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran."
"There's no shortage of American will here. We remember and honor our fallen. Those six that we will soon welcome at Dover who gave everything for their… pic.twitter.com/tcZs86X5MK
— Fox News (@FoxNews) March 5, 2026
Shefi i Shtabit të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF), gjenerallejtënant Eyal Zamir, tha se lufta ishte një "fushatë historike" që filloi me një "fazë sulmi surprizë" në të cilën u shkatërruan 80% e sistemeve të mbrojtjes ajrore të Iranit dhe 60% e lëshuesve të raketave balistike.
"Tani po kalojmë në fazën tjetër të operacionit", tha Zamir në një deklaratë video. “Në këtë fazë, ne do ta çmontojmë më tej regjimin dhe aftësitë e tij ushtarake. Na presin surpriza të tjera të cilat nuk kam ndërmend t’i zbuloj”. /Telegrafi/