Trump tregoi se si e mori vendimin për të goditur Iranin
Presidenti amerikan Donald Trump filloi takimin me kancelarin gjerman duke folur për situatën në Iran.
Ai e përshkroi Friedrich Merz si një “ndihmës të shkëlqyer” dhe “shumë të mirë”, njofton Sky News.
Duke komentuar mbi Iranin, Trump tha se “ata nuk kanë marinë – është shkatërruar; nuk kanë forcë ajrore – është shkatërruar; nuk kanë sisteme zbulimi ajror – edhe ato janë shkatërruar”.
“Thuajse gjithçka është shkatërruar”, shtoi lideri amerikan, duke vazhduar se “ne po ecim shumë mirë, kemi një ushtri të shkëlqyer dhe ata po bëjnë një punë fantastike”
Trump u pyet gjithashtu se si kishte marrë vendimin për të sulmuar Iranin. Ai u përgjigj se “ne po zhvillonim negociata me këta të çmendur. Ata do të sulmonin të parët dhe unë e ndjeva fuqishëm këtë… Nuk doja që të ndodhte”.
Ai shtoi se “ndoshta e kam detyruar Izraelin” për kohën e sulmit, por theksoi se “praktikisht gjithçka që kanë është shkatërruar tani”.
Që nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit të shtunën, Trump tha se Irani “goditi vende që nuk kishin asgjë të bëjnë me ngjarjet, gjë që tregon nivelin e së keqes me të cilën po përballemi”.
Lideri amerikan vijoi duke theksuar se ata po “godasin vetëm vende civile, hotele dhe ndërtesa banimi”.
Trump përfundoi duke thënë se skenari më i keq do të ishte që ne të sulmonim Iranin, por në vend të përmirësimit, dikush tjetër të merrte pushtetin që është po aq i keq sa udhëheqësi i mëparshëm. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com