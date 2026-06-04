Pas rastit të Tivatit, Serbia i hakmerret Malit të Zi - ndalon pasagjerët me pasaporta malazeze në aeroportin e Beogradit
Rreth 30 qytetarë malazezë u ndaluan në aeroportin e Beogradit mbrëmë, pasi zbritën nga një aeroplan që kishte fluturuar nga Podgorica rreth mesnatës, pas një vonese prej disa orësh.
Sipas informacionit të dhënë për "Vijesti" nga redaktori i portalit "Vijesti", Dushan Cicmil, dhe përfaqësuesi i tij ligjor, avokati Miroje Jovanoviq, pasagjerëve, ekskluzivisht burra me dokumente malazeze, u janë marrë pasaportat dhe janë dërguar në një dhomë të veçantë, pa asnjë shpjegim se pse u janë kufizuar lëvizjet.
Sipas gjetjeve të gazetës, pasagjerët, 28 prej tyre, janë dërguar në një dhomë të veçantë, ku ndodheshin edhe disa qytetarë malazezë që kishin zbritur nga Barcelona.
Ata janë thirrur pesë nga pesë dhe janë zhvendosur në një dhomë tjetër, gjoja për kontrolle shtesë, transmeton Telegrafi.
Pothuajse në të njëjtën kohë kur Cicmil u kontaktua, i cili konfirmoi informacionin për pasagjerët që po ndaheshin për kontroll shtesë, njëri nga pasagjerët i tha gazetarit se në fluturim ishte edhe avokati Miroje Jovanoviq, të cilin gazetari i "Vijesti" e thirri më pas për t'i ofruar ndihmë ligjore.
"Rreth orës dy pas mesnatës, gazetari i 'Vijesti', Dushan Cicmil, më telefonoi dhe më informoi se edhe ai ishte ndarë për kontroll shtesë, pa i thënë pse. I kërkova të njoftonte mbërritjen e avokatit, por iu tha se nuk mund të kalonin nëpër seksionin e kontrollit kufitar. U ktheva në atë seksion, i tregova oficerit të policisë kartën time të identitetit të avokatit dhe kërkova të flisja me klientin tim. Kur më thanë se nuk mund të kaloja, i kërkova të telefononin përgjegjësin e turnit, dhe më pas thirra prokurorin në detyrë për të më shpjeguar pse po e kufizonin lëvizjen e klientit tim dhe pasagjerëve të tjerë. Pa asnjë shpjegim, pas rreth dhjetë minutash pasagjerët filluan të zbrisnin", tha Jovanoviq.
Avokati theksoi se edhe para se Cicmil ta telefononte, ndërsa kalonte portën, ai i pyeti policët pse po veçonin vetëm burrat me dokumente malazeze, dhe se iu tha se kishin një lloj "këshille".
"Pika u vërtetua nga fakti se i lanë të shkonin menjëherë. Nëse informacioni ishte i rëndësishëm, ata kishin gjashtë orë, sa zgjati vonesa e fluturimit, për të kontrolluar të gjithë në listën e pasagjerëve. Me sa duket, ata u përpoqën të shpiknin të njëjtën histori si në Tivat", tha Jovanoviq.
Mbrëmë, Cicmil i tha "Vijesti" se qytetarët malazezë, të cilët zbarkuan në Beograd nga Barcelona, i thanë atij se fluturimi i tyre ishte planifikuar për në Podgoricë, por se fillimisht u ridrejtuan në aeroportin e Adem Jashari në Prishtinë, ku nuk mundën të zbarkonin, prandaj përfunduan në kryeqytetin serb. /Telegrafi/