Ishte angazhuar për luftën në Iran - katër anëtarë të ekuipazhit amerikan vdiqën pas rrëzimit të aeroplanit në Irak
Katër anëtarë ekuipazhi amerikan u konfirmuan të vdekur pas rrëzimit të një aeroplani në Irak.
Katër nga gjashtë anëtarët e ekuipazhit kanë humbur jetën në rrëzimin e një aeroplani karburanti në Irak, konfirmoi Komanda Qendrore e SHBA-së, e cila mbikëqyr operacionet në Lindjen e Mesme.
Rrëzimi ndodhi dje, njoftoi forca, duke shtuar se përpjekjet për shpëtim po vazhdonin.
Përditësimi më i fundit mbi incidentin, gjithashtu thekson se humbja e aeroplanit “nuk ishte për shkak të zjarrit armik apo zjarrit nga aleatët”.
Rrethanat e incidentit janë nën hetim, tha Komanda Qendrore e SHBA-së.
Identitetet e anëtarëve të shërbimit të vdekur po mbahen të fshehta për 24 orë pas njoftimit të të afërmve më të ngushtë.
Rezistenca Islame në Irak, një grup i mbuluar nga përfaqësues iranianë, ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e aeroplanit. Por pretendimet e mëparshme për sulme nga ky grup gjatë luftës janë gjetur të dyshimta. /Telegrafi/