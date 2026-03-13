Katër anëtarë ekuipazhi amerikan u konfirmuan të vdekur pas rrëzimit të një aeroplani në Irak.

Katër nga gjashtë anëtarët e ekuipazhit kanë humbur jetën në rrëzimin e një aeroplani karburanti në Irak, konfirmoi Komanda Qendrore e SHBA-së, e cila mbikëqyr operacionet në Lindjen e Mesme.

Rrëzimi ndodhi dje, njoftoi forca, duke shtuar se përpjekjet për shpëtim po vazhdonin.

Përditësimi më i fundit mbi incidentin, gjithashtu thekson se humbja e aeroplanit “nuk ishte për shkak të zjarrit armik apo zjarrit nga aleatët”.

Rrethanat e incidentit janë nën hetim, tha Komanda Qendrore e SHBA-së.

Identitetet e anëtarëve të shërbimit të vdekur po mbahen të fshehta për 24 orë pas njoftimit të të afërmve më të ngushtë.

Rezistenca Islame në Irak, një grup i mbuluar nga përfaqësues iranianë, ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e aeroplanit. Por pretendimet e mëparshme për sulme nga ky grup gjatë luftës janë gjetur të dyshimta. /Telegrafi/

