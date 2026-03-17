Koreja e Jugut përgatitet për "skenaret më të këqij" ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme zgjerohet
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, tha të martën se ishte koha për të përgatitur masa për "skenarin më të keq" për të kursyer energjinë, ndërsa situata në Lindjen e Mesme përkeqësohet.
Komentet e tij erdhën ndërsa ministria e mbrojtjes e vendit tha se ende nuk ka marrë një kërkesë zyrtare nga Shtetet e Bashkuara në lidhje me kërkesat e fundit të presidentit Donald Trump për aleatët, përfshirë Korenë e Jugut, për të dërguar anije në Ngushticën e Hormuzit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Lee theksoi se konflikti po zgjerohej përtej pritjeve fillestare dhe ndikimi në jetën e qytetarëve të saj ka të ngjarë të rritet.
"Tani duhet të përgatisim masa për skenarët më të këqij duke marrë në konsideratë një situatë të zgjatur", citohet të ketë thënë Lee gjatë një mbledhjeje të kabinetit.
Dhe masat e mundshme përfshijnë: Mobilizimin e aseteve diplomatike për të gjetur furnizime të qëndrueshme shtesë me naftë; Promovimin e ruajtjes së energjisë dhe ndoshta zvogëlimin e automjeteve në rrugë bazuar në numrat e targave; Marrjen në konsideratë të kontrolleve të eksportit dhe masave të tjera emergjente, të tilla si zgjerimi i funksionimit të centraleve bërthamore;
Si dhe kalimin e shpejtë nga lëndët djegëse fosile në energjinë e rinovueshme. /Telegrafi/