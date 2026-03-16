Si kanë reaguar vendet deri më tani ndaj thirrjes së Trump për të ndihmuar në hapjen e Ngushticës së Hormuzit
Presidenti Donald Trump tha se SHBA-të kanë pasur "një përgjigje pozitive" pasi iu drejtuan vendeve për të kërkuar ndihmë për të siguruar Ngushticën jetike të Hormuzit.
"Ata u kontaktuan sot dhe mbrëmë, por kemi pasur një përgjigje pozitive. Kishim disa që preferonin të mos përfshiheshin", u tha ai gazetarëve në bordin e Air Force One dje.
Megjithtë, ai nuk i përmendi vendet që administrata e tij kontaktoi, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Dhe disa vende kanë reaguar ndaj thirrjes së Trump, por nuk janë zotuar të dërgojnë anije në ngushticë, e cila është mbyllur në mënyrë efektive që nga fillimi i luftës.
Ja çfarë kanë disa prej tyre:
Kina
Kina nuk ka përmendur dërgimin e anijeve në ngushticë, por ka shprehur alarm për konfliktin, disa orë pasi Trump i kërkoi Pekinit të ndihmonte.
Kur u pyet për Trump duke thënë se ai mund të shtyjë një samit të planifikuar me udhëheqësin kinez Xi Jinping, zëdhënësi i ministrisë së jashtme Lin Jian tha të hënën: "Diplomacia e kreut të shtetit luan një rol të domosdoshëm në ofrimin e udhëzimeve strategjike për marrëdhëniet Kinë-SHBA".
Ai shtoi se të dy palët mbeten në komunikim në lidhje me samitin.
Japonia
Japonia aktualisht nuk po planifikon të dërgojë anije, tha kryeministrja Sanae Takaichi.
"Ne ende nuk kemi marrë ndonjë vendim në lidhje me dërgimin e anijeve detare. Aktualisht po shqyrtojmë se çfarë mund të bëjë Japonia në mënyrë të pavarur brenda kuadrit tonë ligjor", i tha ajo parlamentit të hënën.
Australia
Australia nuk do të dërgojë anije. "E dimë sa tepër e rëndësishme është kjo, por kjo nuk është diçka që na është kërkuar ose në të cilën po kontribuojmë", tha Ministrja e Transportit Catherine King të hënën.
Koreja e Jugut
Koreja e Jugut do ta shqyrtojë me kujdes kërkesën e Trump, raportoi Reuters të dielën, duke cituar një deklaratë nga zyra e saj presidenciale.
Trump thotë se NATO përballet me një të ardhme 'shumë të keqe' nëse aleatët e SHBA-së nuk ndihmojnë me luftën kundër Iranit
"Ne do të komunikojmë ngushtë me SHBA-në në lidhje me këtë çështje dhe do të marrim një vendim pas një shqyrtimi të kujdesshëm".
Mbretëria e Bashkuar
Sekretari i Energjisë, Ed Miliband, tha të dielën se Mbretëria e Bashkuar po shqyrton "çdo mundësi" për të ndihmuar në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit.
Ai nuk ofroi detaje, por tha se "ka mënyra të ndryshme se si mund të kontribuojmë" dhe se këto mundësi po shqyrtohen me aleatët.
Bashkimi Evropian
Është në "interesin" e Evropës që ta mbajë të hapur Ngushticën e Hormuzit dhe shtetet anëtare do të diskutojnë se çfarë mund të bëjnë, tha të hënën shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, përpara një takimi të Këshillit të Punëve të Jashtme në Bruksel.
"Është në interesin tonë ta mbajmë të hapur Ngushticën e Hormuzit dhe për këtë arsye po diskutojmë edhe se çfarë mund të bëjmë në këtë drejtim", u tha Kallas gazetarëve.
"Nga ana evropiane, kemi qenë në kontakt me kolegët amerikanë në nivele të ndryshme për këtë, por sigurisht, situata është shumë e paqëndrueshme", shtoi ajo.
Komentet e saj erdhën ndërsa presidenti Donald Trump rriti presionin mbi aleatët e SHBA-së për të dërguar anije për të ndihmuar në sigurimin e ngushticës, duke paralajmëruar se NATO përballet me një të ardhme "shumë të keqe" nëse vendet nuk arrijnë të ndihmojnë.
Por Kallas tha se "është jashtë zonës së veprimit të NATO-s".
"Nuk ka vende të NATO-s në Ngushticën e Hormuzit", theksoi ajo. /Telegrafi/