Putin ka forcuar masat e sigurisë në rezidencën e Valdait
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, përfshirë Daily Express, presidenti rus Vladimir Putin dyshohet se ka zhvendosur vajzat dhe nipërit e tij në rezidencën e Valdait, në kuadër të masave të shtuara të sigurisë për shkak të frikës nga një atentat i mundshëm.
Kompleksi i fortifikuar rëndë raportohet se përfshin një bunker nëntokësor dhe mbrohet nga 27 kulla të mbrojtjes ajrore, të organizuara në dy unaza mbrojtëse.
Sipas të njëjtave burime, disa vite më parë numri i tyre ishte dukshëm më i vogël.
Ndërkohë, raportimet theksojnë kontrastin mes masave të forta të sigurisë dhe situatës në terren, ku lufta në Ukrainë vazhdon dhe humbjet në front mbeten të larta.
Nga ana tjetër, mediat si The Moscow Times raportojnë se instituti shtetëror rus i sondazheve VTsIOM ka ndaluar publikimin e të dhënave mbi nivelin e besimit të qytetarëve ndaj presidentit Putin, pas pretendimeve se ky tregues ka rënë nën 30 për qind.
Autoritetet ruse nuk kanë komentuar zyrtarisht mbi këto raportime. Në këtë kontekst, vërehet një kontrast i fortë mes imazhit publik të sigurisë dhe sfidave politike e shoqërore me të cilat përballet Kremlini. /Telegrafi/