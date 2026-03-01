Sulmet iraniane në Teheran, Tel Aviv dhe Dubai - foto
Imazhet nga e gjithë Lindja e Mesme tregojnë tensione në rritje dhe pasoja të përhapura pas sulmeve të koordinuara nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ndaj Iranit.
Raketat dhe sulmet ajrore goditën vende të shumta në Iran të shtunën, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën operacione ushtarake që synonin vende në Teheran dhe qytete të tjera.
Shpërthime u raportuan në komplekse politike dhe të sigurisë.
Në përgjigje, Irani kreu sulme hakmarrëse ndaj bazave ushtarake amerikane, Izraelit dhe objektivave të tjera në të gjithë Lindjen e Mesme, duke shënuar një përshkallëzim të mprehtë të tensioneve rajonale.
Pamjet tregojnë ndikimin e sulmeve në Teheran, Tel Aviv, Dubai dhe Bahrein. /Telegrafi/
