Viktima dhe panik pas tërmetit të fuqishëm në Kinë – dalin pamjet
Një tërmet me magnitudë 5.2 ballë në rajonin jugperëndimor të Kinës, Guangxi, vrau dy persona dhe detyroi më shumë se 7,000 të evakuohen në qytetin Liuzhou, ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë dhe autoritetet paralajmërojnë për ndërprerje të transportit.
Çfarë dihet deri më tani:
Pati dy vdekje të konfirmuara, një ende i zhdukur, dhe katër persona u dërguan në spital, megjithëse asnjëri prej tyre nuk kishte lëndime kërcënuese për jetë.
Trembëdhjetë ndërtesa u shembën në orët e para të së hënës, raportoi transmetuesi shtetëror CCTV.
Ndërprerjet e transportit u raportuan gjithashtu nga autoritetet.
Linjat e komunikimit dhe të energjisë, furnizimi me ujë dhe gaz, si dhe trafiku në zonën e prekur po funksionojnë normalisht. /Telegrafi/
