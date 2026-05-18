Një tërmet me magnitudë 5.2 ballë në rajonin jugperëndimor të Kinës, Guangxi, vrau dy persona dhe detyroi më shumë se 7,000 të evakuohen në qytetin Liuzhou, ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë dhe autoritetet paralajmërojnë për ndërprerje të transportit.



Çfarë dihet deri më tani:

Pati dy vdekje të konfirmuara, një ende i zhdukur, dhe katër persona u dërguan në spital, megjithëse asnjëri prej tyre nuk kishte lëndime kërcënuese për jetë.

Trembëdhjetë ndërtesa u shembën në orët e para të së hënës, raportoi transmetuesi shtetëror CCTV.



Ndërprerjet e transportit u raportuan gjithashtu nga autoritetet.

Linjat e komunikimit dhe të energjisë, furnizimi me ujë dhe gaz, si dhe trafiku në zonën e prekur po funksionojnë normalisht. /Telegrafi/



