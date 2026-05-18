Superliga e Zvicrës ka përfunduar me një sezon të jashtëzakonshëm ku Thun shkroi historinë duke u shpallur edhe kampion.

Skuadra e rikthyer në elitë këtë sezon arriti të fitonte titullin e parë në histori të klubit.

SofaScore tanimë ka publikuar edhe formacionin e sezonit në elitën e futbollit zviceran ku pjesë e saj janë edhe dy reprezentuesit e Kosovës.

Në portë është portieri Amir Shaipi i cili ka pasur paraqitje fantastike me Luganon në Superligën zvicerane dhe e mbylli kampionatin me notë 7,73.

Ndërkohë në mbrojtje është Kreshnik Hajrizi që ka qenë murë i pakalueshëm në mbrojtjen e Sionit. Hajrizi e mbylli sezonin me notë 7.19. /Telegrafi/


