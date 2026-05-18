Gjendet pa shenja jete një person në Prishtinë, rasti po hetohet
Një person është gjetur pa shenja jete sot rreth orës 14:30 në lagjen "Ulpiana", në Prishtinë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Prishtinën, Enis Pllana.
Sipas tij, vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vend ngjarje.
“Rreth orës 14:30 kemi pranuar informatën se një person pa shenja jete gjendet në lagjen Ulpiana në Prishtinë. Vdekjen e viktimës (mashkull) e ka konstatuar ekipi mjekësor në vend ngjarje”, ka thënë Pllana.
Tutje ai tha se policia në koordinim me prokurorin e shtetit ka nisur një hetim mbi vdekjen si dhe po vazhdon me ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore dhe të ekzaminimit, që do të ndihmonin hetimin e ngjarjes si dhe sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. /Telegrafi/