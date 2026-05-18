Aksident mes një veture dhe një motori elektrik, lëndohen dy gra në Skenderaj
Dy gra deri sa ishin me një motor elektrikë kanë marrë lëndime trupore pasi janë aksidentuar me një veturë.
Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të dielën rreth orës 15:44 në rrugën “Ali Gashi”, në Skenderaj.
Tutje bëhet e ditur se aksidenti dyshohet se është shkaktuar si pasojë e mos-mbajtjes së distancës nga drejtuesja e motorit duke e goditur veturën prapa.
“Rr. Ali Gashi, Skenderaj / 17.05.2026 – 15:44. Raportohet se ka ndodhur një aksident trafiku midis një motori elektrik dhe veture. Si pasojë e aksidentit lëndime trupore kanë pësuar dy viktimat femra kosovare që ishin në motorin elektrik. Aksidenti dyshohet se është shkaktuar si pasojë e mos-mbajtjes së distancës nga drejtuesja e motorit duke e goditur veturën prapa. Të lënduarat pas trajtimit mjekësor janë liruar”, thuhet në raport. /Telegrafi/