Trump: Udhëheqësit e rinj iranianë duan të zhvillojnë bisedime
Presidenti amerikan Donald Trump ka folur për revistën The Atlantic në lidhje me sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit.
Ai i tha revistës se udhëheqësit e rinj të Iranit duan të zhvillojnë bisedime dhe se ka rënë dakord për diskutime me ta, transmeton Telegrafi.
Në komente të veçanta të transmetuara nga Fox News, presidenti amerikan tha se 48 udhëheqës u vranë në sulmet ndaj Iranit.
Trump, në komente të mëtejshme të raportuara nga CNBC News, tha gjithashtu se operacionet ushtarake në Iran ishin "përpara afatit".
Është konfirmuar si nga vetë Trump ashtu edhe nga Irani se udhëheqësi suprem i vendit, Ajatollah Ali Khamenei, ishte midis viktimave. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate