Çfarë është HELIOS, laseri amerikan që shkatërron dronët e lirë iranianë?
Laseri me Energji të Lartë me Vezullim Optik të Integruar dhe Mbikëqyrje, i vendosur në një anije detare amerikane, rrëzoi disa dronë javën e kaluar. Ja çfarë duhet të dini rreth teknologjisë që ndryshon lojën.
Lufta e Iranit, tani në javën e tretë, tashmë po rezulton e kushtueshme: të premten, një zyrtar i administratës Trump tha se konflikti deri më tani kishte kushtuar 12 miliardë dollarë (10.4 miliardë euro), ose pak më pak se 1 miliard dollarë në ditë, transmeton Telegrafi.
Irani ka reaguar ndaj ndërhyrjes SHBA-Izrael duke nisur fushatën e vet të bombardimeve kundër fqinjëve të tij rajonalë, duke përdorur dronë të lirë si Shahed 136 i projektuar dhe i prodhuar nga Teherani, që kushtojnë 20,000-50,000 dollarë secili (17,400-43,500 euro).
Ndërkohë, SHBA-të i kanë rrëzuar ato me raketa interceptuese Patriot, të cilat kushtojnë nga 3 deri në 4 milionë dollarë (2.6 milionë-3.5 milionë euro), dhe interceptorë THAAD, të cilët kushtojnë 10 milionë dollarë (8.7 milionë euro).
Edhe pse buxheti ushtarak i Uashingtonit prej 900 miliardë dollarësh (783.8 miliardë euro) e lë jashtë loje atë të Iranit, me shpenzimet e mbrojtjes në vitin 2025 prej afërsisht 23 miliardë dollarësh (21 miliardë euro), kjo nuk është qartë një mënyrë efektive nga ana e kostos për SHBA-të për të zhvilluar luftë.
Megjithatë, SHBA-të tani po vendosin teknologji që do ta kthejnë situatën në favor të tyre duke e ulur koston e rrëzimit të një droni nga disa milionë në vetëm disa centë: armë laserike.
Javën e kaluar, u raportua se një anije e Marinës Amerikane, USS Preble, një shkatërrues i klasit Arleigh Burke, rrëzoi disa dronë iranianë duke përdorur një armë të re laserike të njohur si HELIOS.
HELIOS, i njohur gjithashtu si Laseri me Energji të Lartë me Verbim Optik të Integruar dhe Mbikëqyrje, është një armë laserike me energji të lartë prej 60 kilovatësh e projektuar për të kapur dronë luftarakë, avionë dhe raketa. Helios është gjithashtu emri grek për perëndinë e diellit.
I projektuar nga gjiganti amerikan i mbrojtjes Lockheed Martin, sistemi i armëve tani po integrohet në anijet detare dhe mjetet amfibe si një mbrojtje kundër sulmeve me dronë dhe raketa.
Deri më tani, USS Preble është e vetmja anije e pajisur me sistemin dhe aktualisht është vendosur në brigjet e Iranit.
Kontraktori amerikan i mbrojtjes fitoi kontratën për të zhvilluar armën në janar 2018, me zhvillimin që ndodhi deri relativisht vonë duke përfshirë një provë të suksesshme në shkurt 2026.
HELIOS mund të godasë objektiva me një intensitet të ulët energjie për të "verbuar", që në fund të fundit do të thotë të ngatërrojë sistemin e udhëzimit dhe ta detyrojë mjetin ose raketën të rrëzohet, ose një intensitet të lartë energjie për ta "vrarë" objektivin duke e mbinxehur atë.
Lockheed Martin gjithashtu pretendon se sistemi është lehtësisht i shkallëzueshëm, me arkitekturën aktuale që tashmë është e aftë të arrijë 120 kilovat.
Kompania e përshkruan atë si "më shumë se një laser, HELIOS është një sistem i integruar armësh".
Siç sugjeron edhe emri, HELIOS mund të përdoret gjithashtu për mbikëqyrje dhe zbulim falë imazheve termike, shikimit të natës dhe shikimit me definicion ultra të lartë, duke i mundësuar atij të identifikojë, gjurmojë dhe vlerësojë objektivat deri në 8 kilometra larg.
HELIOS ka dobësi: efektiviteti i tij është i kufizuar nga shiu, tymi, pluhuri, retë, mjegulla dhe ndërhyrje të tjera atmosferike që shpërndajnë rrezen.
Arma gjithashtu kërkon një sasi të konsiderueshme energjie për të qëlluar dhe ka një rreze veprimi të kufizuar. /Telegrafi/