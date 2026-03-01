Evropa u bën thirrje qytetarëve të saj që jetojnë në Lindjen e Mesme të regjistrohen në ambasada
Ndërsa sulmet me raketa vazhdojnë në të gjithë vendet e Lindjes së Mesme, banorëve dhe vizitorëve u është kërkuar të regjistrohen në ambasadën lokale të vendit të tyre.
Pas nisjes së një sulmi izraelit dhe amerikan ndaj Iranit të shtunën, më 28 shkurt, sulmet hakmarrëse kundër bazave ushtarake në vende si Katari, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti, Jordania, Iraku dhe Arabia Saudite kanë çuar në mbyllje të hapësirës ajrore në të gjithë rajonin.
Ndërsa këto vende po punojnë për të kapur raketat, mbeturinat që bien kanë shkaktuar dëme dhe lëndime.
Aeroporti i Abu Dhabit ka konfirmuar se një person ka vdekur pas kapjes së një droni në Aeroportin Ndërkombëtar Zayed.
Tani ambasadat po u bëjnë thirrje të gjithëve në vendet e prekura të ndjekin udhëzimet nga autoritetet lokale, të cilat përfshijnë strehimin në vend dhe shmangien e udhëtimeve, shkruan euronews.
Banorëve po u thuhet gjithashtu të regjistrohen në ambasadë për të marrë përditësime dhe, nëse është e nevojshme, në mënyrë që të ofrojnë ndihmë.
Shtetasit britanikë duhet të regjistrohen në FCDO
Zyra e Jashtme, e Komonuelthit dhe Zhvillimit (FCDO) e Mbretërisë së Bashkuar u dha udhëzime shtetasve britanikë në Bahrein, Izrael, Palestinë, Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe që të regjistrojnë praninë e tyre të shtunën, më 28 shkurt.
Mund të gjeni lidhje për faqet individuale të regjistrimit në postimin në X më poshtë.
British nationals in Bahrain, Israel, Palestine, Qatar and United Arab Emirates can register their presence to receive direct updates from the FCDO on the situation in the Middle East.
You should continue to follow travel advice and the advice of the local authorities. pic.twitter.com/dzrcUP0S7Q
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 28, 2026
Qytetarët francezë duhet të regjistrohen në Fil d'Ariane
Arnaud Pescheux, ambasadori francez në Katar, tha se rekomandohet fuqimisht regjistrimi përmes sistemit Fil d'Ariane.
Mund ta bëni këtë në faqen e internetit të Ministrisë Franceze për Evropën dhe Punët e Jashtme këtu .
Qytetarët spanjollë duhet të regjistrohen nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme, BE-së dhe Bashkëpunimit
Ministria e Punëve të Jashtme, BE-së dhe Bashkëpunimit e Spanjës postoi në X për të ndarë numrat e telefonit të emergjencës dhe llogaritë zyrtare të ambasadave të saj në rajon.
Turistët mund të regjistrohen përmes registroviajeros.exteriores.gob.es.
Ambasada spanjolle në Emiratet e Bashkuara Arabe ka bërë të ditur se mund të regjistroheni edhe duke dërguar email në adresën emb.abudhabi@maec.es, dhe e njëjta gjë mund të vlejë edhe për ambasadat e tjera në rajon.
Adresat e email-it për ambasadat individuale gjenden lehtësisht në faqen e internetit të ministrisë.
Qytetarët irlandezë duhet të regjistrohen përmes Departamentit të Punëve të Jashtme
Ministria e Jashtme irlandeze u ka thënë qytetarëve të saj që të “monitorojnë në mënyrë aktive këshillat e lëshuara në rrjete sociale nga Ambasada lokale irlandeze”.
Qytetarët mund të regjistrohen përmes citizensregistration.dfa.ie.
Qytetarët gjermanë duhet të regjistrohen përmes ELEFAND
Ambasadat gjermane në vende, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katarin, u kanë udhëzuar qytetarëve të regjistrohen përmes listës së gatishmërisë për kriza ELEFAND.
Mund ta bëni këtë në krisenvorsorgeliste.diplo.de.
Qytetarët italianë duhet të regjistrohen nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar
Për përditësime mbi situatën, qytetarët italianë mund të shkarkojnë aplikacionin Viaggiare Sicuri.
Ju gjithashtu mund ta regjistroni udhëtimin tuaj përmes dovesiamonelmondo.it .
Qytetarët suedezë duhet të regjistrohen përmes Suedisë Jashtë Vendit
Qytetarët suedezë në rajon mund të qëndrojnë të përditësuar përmes faqes së internetit Sweden Abroad.
Duhet të regjistroheni përmes swedenabroad.se/sv/svensklistan , dhe gjithashtu duhet të shkarkoni aplikacionin UD Resklar për të qëndruar të përditësuar mbi situatën.
Qytetarët finlandezë duhet të regjistrohen nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme
Si turistët ashtu edhe banorët në rajon mund të regjistrojnë të dhënat e tyre të kontaktit përmes matkustusilmoitus.fi. /Telegrafi/