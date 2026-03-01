Britania e Madhe i bashkohet operacionit shumëkombësh në Iran
Mbretëria e Bashkuara ka bërë një nga njoftime më historike në historinë moderne – kryeministri Keir Starmer ka konfirmuar se “forcat tona janë aktive në Iran dhe aeroplanët britanike janë në qiell sot”.
Ky është tani një operacion ushtarak shumëkombësh në shkallë të plotë që përfshin Shtetet e Bashkuara, Izraelin dhe Britaninë e Madhe — të gjithë duke goditur Iranin njëkohësisht!
Në anën tjetër raportohet për tankerë të goditur nga Ngushticën e Hormuzit, kurse një luftanije iraniane është fundosur nga ushtria amerikane.
Në sulmet ajrore izraelite-amerikane është vrarë lideri suprem Ajatollah ali-Khamenei si dhe shumë eprorë të lartë ushtarakë iranianë. /Telegrafi/
