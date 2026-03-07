Asambleja e ekspertëve të Iranit do të mblidhet brenda një dite për të zgjedhur një udhëheqës të ri suprem.

Kjo sipas anëtarit të asamblesë, Ayatollah Mozafari, i cili është cituar nga mediat iraniane.

Ajatollah Ali Khamenei u vra në sulmet e para SHBA-Izrael ndaj Iranit fundjavën e kaluar.

Udhëheqësi suprem i Iranit ka fjalën e fundit në të gjitha çështjet shtetërore.

Raportohet se tani 88 anëtarët e asamblesë po vendosin se kush do ta marrë rolin pas vrasjes së Khameneit.

Sipas sistemit të Iranit, udhëheqësi suprem duhet të jetë një udhëheqës i lartë me autoritet politik dhe fetar.

Trump: Kemi rrëzuar 42 anije të marinës iraniane brenda tre ditësh

Një këshill udhëheqës prej tre personash u formua për të qeverisur vendin në një bazë të përkohshme menjëherë pas vdekjes së udhëheqësit suprem.

Ai përfshinte:

Masoud Pezeshkian, presidenti i Iranit;

Gholamhossein Mohseni Ejei , kreu i gjyqësorit;

Alireza Arafi , jurist dhe kreu i Basij, një forcë paraushtarake vullnetare. /Telegrafi/

