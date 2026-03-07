Një lider i ri suprem iranian mund të zgjidhet brenda 24 orëve të ardhshme
Asambleja e ekspertëve të Iranit do të mblidhet brenda një dite për të zgjedhur një udhëheqës të ri suprem.
Kjo sipas anëtarit të asamblesë, Ayatollah Mozafari, i cili është cituar nga mediat iraniane.
Ajatollah Ali Khamenei u vra në sulmet e para SHBA-Izrael ndaj Iranit fundjavën e kaluar.
Udhëheqësi suprem i Iranit ka fjalën e fundit në të gjitha çështjet shtetërore.
Raportohet se tani 88 anëtarët e asamblesë po vendosin se kush do ta marrë rolin pas vrasjes së Khameneit.
Sipas sistemit të Iranit, udhëheqësi suprem duhet të jetë një udhëheqës i lartë me autoritet politik dhe fetar.
Një këshill udhëheqës prej tre personash u formua për të qeverisur vendin në një bazë të përkohshme menjëherë pas vdekjes së udhëheqësit suprem.
Ai përfshinte:
Masoud Pezeshkian, presidenti i Iranit;
Gholamhossein Mohseni Ejei , kreu i gjyqësorit;
Alireza Arafi , jurist dhe kreu i Basij, një forcë paraushtarake vullnetare. /Telegrafi/