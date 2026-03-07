Trump: Kemi rrëzuar 42 anije të marinës iraniane brenda tre ditësh
Presidenti amerikan Donald Trump ka folur për luftën e Iranit gjatë një samiti në Miami.
Ai tha se SHBA-të shkatërruan 42 anije detare iraniane në tre ditët e fundit.
"Ky ishte fundi i marinës, ne shkatërruam forcën e tyre ajrore, ne shkatërruam komunikimet e tyre", shtoi ai.
Më herët këtë javë, Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, njoftoi se një anije luftarake iraniane u fundos.
Ndryshe, Britania e Madhe po përgatit një aeroplanmbajtëse për vendosje të mundshme në Lindjen e Mesme.
Marina Mbretërore po rrit gatishmërinë e anijes luftarake, HMS Prince of Wales, në mënyrë që ajo të jetë e përgatitur për dislokim brenda pesë ditësh.
Ministria e Mbrojtjes theksoi se transportuesi ajror është tashmë në një “gatishmëri shumë të lartë” prej 10 ditësh, e cila tani po reduktohet në pesë ditë. /Telegrafi/