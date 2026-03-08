Donald Trump dhe Keir Starmer kanë zhvilluar një telefonatë disa orë pas kritikave të fundit të presidentit amerikan ndaj kryeministrit britanik.

Ata diskutuan situatën në Lindjen e Mesme dhe bashkëpunimin ushtarak midis Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA-së, sipas një zëdhënësi të Downing Street.

Kjo përfshinte "përdorimin e bazave të RAF në mbështetje të vetëmbrojtjes kolektive të partnerëve në rajon".

Trump "refuzon" ndihmën e Britanisë: Tashmë e kemi fituar luftën

“Kryeministri gjithashtu ndau ngushëllimet e tij të sinqerta me presidentin Trump dhe popullin amerikan pas vdekjes së gjashtë ushtarëve amerikanë”, shtoi zëdhënësi.

Diskutimi i tyre vjen pasi Trump e përshkroi Mbretërinë e Bashkuar si "aleatin tonë dikur të madh" dhe i tha Starmer "nuk kemi nevojë për njerëz që bashkohen në luftëra pasi kemi fituar tashmë".

Starmer u përgjigj duke thënë se Mbretëria e Bashkuar ka nevojë për "seriozitet, jo lojëra politike". /Telegrafi/

Nga BotaBotë