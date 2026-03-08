Trump dhe Starmer zhvillojnë telefonatë, temë diskutimi përdorimi i bazave ushtarake
Donald Trump dhe Keir Starmer kanë zhvilluar një telefonatë disa orë pas kritikave të fundit të presidentit amerikan ndaj kryeministrit britanik.
Ata diskutuan situatën në Lindjen e Mesme dhe bashkëpunimin ushtarak midis Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA-së, sipas një zëdhënësi të Downing Street.
Kjo përfshinte "përdorimin e bazave të RAF në mbështetje të vetëmbrojtjes kolektive të partnerëve në rajon".
“Kryeministri gjithashtu ndau ngushëllimet e tij të sinqerta me presidentin Trump dhe popullin amerikan pas vdekjes së gjashtë ushtarëve amerikanë”, shtoi zëdhënësi.
Diskutimi i tyre vjen pasi Trump e përshkroi Mbretërinë e Bashkuar si "aleatin tonë dikur të madh" dhe i tha Starmer "nuk kemi nevojë për njerëz që bashkohen në luftëra pasi kemi fituar tashmë".
Starmer u përgjigj duke thënë se Mbretëria e Bashkuar ka nevojë për "seriozitet, jo lojëra politike". /Telegrafi/