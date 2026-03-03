Presidenti amerikan, Donald Trump ka kërcënuar se “do të pezullojë të gjitha marrëdhëniet tregtare me Spanjën”, duke thënë se SHBA-ja nuk dëshiron të ketë asgjë me këtë vend.

Ai e bëri këtë deklaratë gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë me kancelarin gjerman, Friedrich Merz, pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit.

Ai kritikoi qeverinë spanjolle për refuzimin e lejes që forcat amerikane të përdorin bazat ushtarake spanjolle për operacionet e tilla, duke i quajtur veprimet e tyre “shumë jo miqësore”.

Lideri amerikan tha se Spanja nuk ka asgjë që SHBA-ja të ketë nevojë, përveç njerëzve të saj të mrekullueshëm, por se udhëheqësit e vendit janë të “këqij”.

Duke komentuar për bazat ushtarake, Trump tha se SHBA-ja mund t’i përdorë ato edhe pa lejen e Spanjës dhe se askush nuk do t’i ndalojë, duke nënkuptuar një qëndrim të ashpër mbi sovranitetin e tyre.

Deklaratat e tij kanë çuar në një përkeqësim të raporteve midis Uashingtonit dhe Madridit, pasi Spanja zyrtarisht refuzoi përdorimin e bazave në Rota dhe Morón për sulmet e fundit kundër Iranit. /Telegrafi/

