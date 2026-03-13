Xhiroi rastësisht momentin e sulmit iranian me dron, britaniku arrestohet në Dubai - pritet të dënohet rëndë
Një burrë nga Mbretëria e Bashkuar është në listën e 20 personave që në Emiratet e Bashkuara Arabe janë akuzuar sipas ligjeve për krimin kibernetik për shkak të regjistrimit dhe publikimit të materialeve që lidhen me sulmet iraniane ndaj vendit.
The Guardian raporton se bëhet fjalë për një turist që po vizitonte Dubain, i cili është akuzuar sipas një ligji që ndalon shpërndarjen e materialeve që mund të rrezikojnë sigurinë publike.
Rasti është theksuar nga organizata Detained in Dubai, e cila ofron ndihmë juridike për individët në Emiratet e Bashkuara Arabe, raporton bbc.
Edhe pse kufizimet për regjistrimin e sulmeve gjatë konflikteve nuk janë të pazakonta në botë, rasti ka tërhequr vëmendje për shkak të reputacionit të Emirateve si një magnet për influencues, jeta e të cilëve varet nga regjistrimi dhe publikimi i vazhdueshëm. Pavarësisht ligjit, pamjet e sulmeve të fundit iraniane janë përhapur gjerësisht në rrjetet sociale.
Radha Stirling, drejtoreshë e organizatës Detained in Dubai, tha se burri i paidentifikuar nga Londra është akuzuar së bashku me edhe 20 persona të tjerë pasi policia në telefonin e tij gjeti një video të një sulmi raketor iranian në Dubai, edhe pse ai thuhet se e kishte fshirë menjëherë videon kur iu kërkua ta bënte këtë.
Sipas përmbledhjes zyrtare të rastit, të akuzuarit dyshohet se kanë përdorur një rrjet informacioni ose mjet IT për të transmetuar, publikuar, ripublikuar ose shpërndarë lajme të rreme, thashetheme apo propagandë provokuese që mund të ndikojë në opinionin publik ose të dëmtojë sigurinë publike.
“Akuzat tingëllojnë jashtëzakonisht të paqarta, por serioze në letër. Në realitet, vepra e pretenduar mund të jetë diçka aq e thjeshtë sa shpërndarja ose komentimi i një videoje që tashmë qarkullon në internet”, tha Stirling në një deklaratë.
Sipas ligjeve të Emirateve për krimin kibernetik, personi që publikon fillimisht përmbajtjen mund të akuzohet, por gjithashtu edhe kushdo që e ripërpunon, e ripublikon ose e komenton atë.
Një video e vetme mund të çojë shpejt në ndjekje penale ndaj dhjetëra personave. Dënimet në raste të tilla mund të jenë deri në dy vjet burg, një gjobë nga rreth 4600 deri në 47 mijë euro, ose të dyja.
Përveç kësaj, shtetasit e huaj mund të dëbohen nga vendi pas shpalljes së vendimit. /Telegrafi/