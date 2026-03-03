E njihnin Teheranin si Jerusalemin – kamerat e trafikuar ishin hakuar vite më parë, si e organizoi Mossadi dhe CIA operacionin për vrasjen e Khameneit?
Izraeli ka hakuar rrjetin e gjerë të kamerave të trafikut të Teheranit për të gjurmuar truprojat e udhëheqësit suprem të Iranit, Ali Khamenei, dhe zyrtarëve të tjerë të lartë iranianë.
Besohet se kamerat e Iranit janë pjesë e aparatit të mbikëqyrjes së shtetit që u lejon atyre të identifikojnë dhe ndjekin protestuesit dhe kundërshtarët e regjimit. Por Mossadi ishte në gjendje t'i përdorte ato kundër regjimit, transmeton Telegrafi.
Izraeli fitoi qasje në kamera vite më parë dhe zbuloi se një kamerë e veçantë ishte e vendosur në një mënyrë të tillë që tregonte se ku i parkonin makinat anëtarët e ekipit të sigurisë së Khameneit.
Përmes kamerave, inteligjenca izraelite ndërtoi dosje mbi adresat e rojeve, oraret e punës dhe se kë ishin caktuar të mbronin, transmeton Telegrafi.
Izraeli dhe SHBA-të gjithashtu ndërprenë shërbimin celular në rrugën Pasteur të Teheranit, ku u vra Khamenei, kështu që ata që përpiqeshin të arrinin te truprojat dhe të jepnin paralajmërime të mundshme do të merrnin sinjale të ngarkuara, sipas raportit.
"Ne e njihnim Teheranin ashtu siç e njohim Jerusalemin", i thotë një zyrtar i inteligjencës izraelite Financial Times.
“Dhe kur e njeh [një vend] aq mirë sa e njeh rrugën ku je rritur, vëren një gjë të vetme që nuk shkon në vendin e vet”, shtoi ai.
Izraeli përdori mjete dhe algoritme të inteligjencës artificiale që kishte zhvilluar për të renditur malet e të dhënave që po grumbullonte mbi udhëheqjen e Iranit dhe lëvizjet e tyre, sipas një zyrtari që foli me të përditshmen britanike.
Kjo i lejoi ata të gjurmonin Khamenein deri në takimin e së shtunës ku ai u godit, dhe siguroi Mossadin dhe CIA-n se zyrtarë të lartë ishin duke shkuar në takim.
CIA gjithashtu kishte një burim njerëzor që ofroi informacione kyçe, sipas burimeve. /Telegrafi/