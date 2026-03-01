Si do ta zgjedhë Irani liderin e ri pas vrasjes së Khameneit?
Vrasja e udhëheqësit suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, në një sulm të përbashkët amerikano-izraelit e ka zhytur Republikën Islamike në një nga tranzicionet më të rëndësishme politike që nga revolucioni i vitit 1979, duke shkaktuar një proces të shpejtë kushtetues për të zgjedhur një udhëheqës të ri, ndërsa vendi përballet me përshkallëzim rajonal dhe pasiguri të brendshme.
Khamenei, i cili dominoi peizazhin politik dhe fetar të Iranit për gati tre dekada, u vra të shtunën në mëngjes kur u shënjestrua kompleksi i tij rezidencial i sigurisë së lartë në qendër të Teheranit.
Disa anëtarë të familjes - përfshirë vajzën e tij dhe dhëndrin - u vranë gjithashtu në sulm.
Sulmi ndodhi ndërsa Izraeli dhe SHBA-të nisën sulme të koordinuara në disa qytete iraniane, përfshirë Teheranin, duke vrarë më shumë se 200 persona, sipas zyrtarëve të shëndetësisë, shkruan AA.
Përshkallëzimi pasoi tre raunde bisedimesh të tërthorta bërthamore midis Teheranit dhe Uashingtonit - më i fundit në Gjenevë të enjten - që dështuan të prodhonin një përparim.
Me vdekjen e Khameneit, vëmendja është zhvendosur te mekanizmi kushtetues që do të përcaktojë udhëheqësin suprem të ardhshëm të Iranit.
Zyra e tij njoftoi të dielën se gjatë tranzicionit, presidenti, kreu i gjyqësorit dhe një klerik nga Këshilli i Gardianëve do të mbikëqyrin së bashku funksionet e zyrës së Udhëheqësit Suprem derisa të zgjidhet një pasardhës.
Roli i Asamblesë së Ekspertëve
Në qendër të procesit të trashëgimisë është Asambleja e Ekspertëve, një organ me ndikim i ngarkuar me zgjedhjen e autoritetit më të lartë politik dhe fetar të Republikës Islamike.
Përbëhet nga 88 juristë dhe klerikë të lartë islamikë të zgjedhur me votë popullore për të shërbyer për një mandat tetëvjeçar.
Përgjegjësia e tij kryesore është të emërojë një udhëheqës të ri suprem në rast vdekjeje, dorëheqjeje ose paaftësie.
Që nga revolucioni i vitit 1979, Irani ka pasur vetëm dy udhëheqës suprem: Ajatollah Ruhollah Khomeini, themeluesin e Republikës Islamike, dhe Ali Khamenei, i cili e pasoi atë në vitin 1989.
Neni 107 i Kushtetutës iraniane thotë se “vendosmëria e Udhëheqësit u takon ekspertëve të zgjedhur nga populli”, duke nënvizuar autoritetin e Kuvendit për të shqyrtuar dhe emëruar figurën më të lartë të vendit.
Përtej zgjedhjes së udhëheqësit, organi është përgjegjës për mbikëqyrjen e performancës së tij dhe ka autoritetin për ta shkarkuar atë nëse ai nuk i përmbush detyrat.
Zgjedhjet më të fundit të Asamblesë u mbajtën në vitin 2024 dhe aktualisht kryesohet nga kleriku veteran Mohammad Ali Movahedi Kermani.
Si zgjidhet udhëheqësi i ri?
Kandidatët potencialë duhet së pari të verifikohen dhe miratohen nga Këshilli i Rojës, një organ i mandatuar me kushtetutë që shqyrton kandidatët për pozicione kyçe politike.
Vetëm individët që kalojnë këtë proces verifikimi janë të kualifikuar për t'u marrë në konsideratë.
Pas vdekjes së Khomeinit më 3 qershor 1989, Asambleja e Ekspertëve u mblodh për të mbushur boshllëkun e lidershipit në një moment kritik, ndërsa Irani po dilte nga lufta tetëvjeçare me Irakun.
Khamenei u zgjodh si pasardhës, i ndihmuar nga rekomandimi personal i Khomeinit dhe një votë “dërrmuese” gjatë një seance.
Sipas kritereve kushtetuese, udhëheqësi suprem duhet të jetë një jurist islamik i kualifikuar, i drejtë dhe i devotshëm, i aftë në çështjet politike dhe shoqërore, si dhe i aftë për udhëheqje dhe gjykim të shëndoshë.
Nëse asnjë kandidat nuk i plotëson plotësisht të gjitha kualifikimet, Kuvendi mund të zgjedhë një individ që demonstron aftësi të forta udhëheqëse dhe kompetencë politike.
Pas diskutimeve, anëtarët votojnë brenda vendit dhe emërohet kandidati që siguron shumicën e votave nga të pranishmit.
Konsultime të brendshme
Përpara një votimi formal, Asambleja zhvillon diskutime private për të vlerësuar kandidatë të shumtë bazuar në njohuritë fetare, përvojën politike dhe kompetencën administrative.
Këto seanca mbahen me dyer të mbyllura dhe detajet rrallë zbulohen publikisht.
Megjithatë, seanca e vitit 1989 në të cilën u zgjodh Khamenei u regjistrua dhe pamjet e filmuara e tregojnë atë dukshëm të emocionuar pas përzgjedhjes së tij.
Ekspertët vërejnë se planifikimi i trashëgimisë nuk është i improvizuar, por rezultat i viteve të tëra përgatitjeje.
Komisionet brenda Kuvendit vlerësojnë kandidatët potencialë dhe mbajnë lista të shkurtra për të siguruar gatishmërinë.
Pas vdekjes së Khomeinit, u morën në konsideratë disa figura përpara se Khamenei të siguronte në fund 60 nga 74 vota.
Përvoja e tij si president, roli gjatë luftës Iran-Irak dhe mosha relativisht e re në atë kohë ishin faktorë vendimtarë.
Pasardhës të mundshëm
Ndryshe nga viti 1989, analistët thonë se aktualisht nuk ka asnjë figurë të vetme dominuese që shihet gjerësisht si e aftë të përputhet me autoritetin e kombinuar politik dhe qëndrimin fetar të Khameneit.
Disa emra kanë qarkulluar në mediat jo-iraniane, përfshirë djalin e tij Mojtaba Khamenei.
Megjithatë, vlerësimet sugjerojnë se ai nuk është në garë, ose të paktën jo midis pretendentëve kryesorë.
Gruaja e Mojtabas thuhet se ishte midis të vrarëve në sulmin ndaj kompleksit të Khameneit, dhe ai nuk ishte i pranishëm në kompleks në atë kohë.
Një figurë tjetër e përmendur në mediat jo-iraniane është Hassan Khomeini, nipi i themeluesit të Republikës Islamike, por burime të brendshme thonë se as ai nuk po merret në konsideratë.
Ish-presidenti Ebrahim Raisi, i cili vdiq në një rrëzim helikopteri në maj 2024, ishte parë nga shumë vëzhgues si një pasardhës i mundshëm, por vdekja e tij e hoqi nga konsiderata si kandidat. /Telegrafi/