Lufta në Iran, turizmit të Lindjes së Mesme po i kushton mbi 500 milionë euro në ditë
Për shkak të konflikteve rajonale midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit, industria turistike në Lindjen e Mesme humb rreth 515 milionë euro çdo ditë. Kjo vlerë bazohet në parashikimet e Këshillit Botëror për Udhëtime dhe Turizëm (WTTC) për vitin 2026, të cilat, para shpërthimit të luftës, parashikonin të ardhura prej 178 miliardë eurosh nga shpenzimet e turistëve ndërkombëtarë në rajon.
Qendrat kryesore ajrore si Abu Dhabi, Dubai, Doha dhe Bahrein, përmes të cilave zakonisht kalojnë rreth 526 mijë udhëtarë në ditë, kanë regjistruar një rënie drastike të trafikut për shkak të mbylljes së hapësirës ajrore, duke bërë që shumë fluturime të anulohen. Edhe pse shumë nga këta udhëtarë janë vetëm në tranzit – duke qenë se Lindja e Mesme përbën rreth 14 për qind të trafikut global të transitit si lidhje kryesore midis Evropës, Azisë dhe Afrikës – rajoni gjithashtu përfaqëson rreth 5 për qind të të gjitha mbërritjeve ndërkombëtare globale.
Shumë kompani ajrore aktualisht operojnë vetëm një pjesë të vogël të fluturimeve të zakonshme. Për shembull, sipas analizës së Flightradar24, më 24 shkurt, Emirates, Etihad Airways dhe Qatar Airways kishin respektivisht 527, 325 dhe 563 fluturime, ndërsa deri më 10 mars këto shifra ranë në vetëm 309, 56 dhe 66 fluturime.
Rritja e tensioneve duket se ka ndaluar zhvillimin e shpejtë të turizmit në Lindjen e Mesme dhe në rajonin e Gjirit, por mbetet të shihet nëse ky ndalim do të jetë i përkohshëm apo i përhershëm. Ibrahim Khaled, drejtues marketingu në Middle East Travel Alliance, rrjetin e kompanive turistike nga Lindja e Mesme, tha për Euronews Travel se rajoni kishte shënuar një rritje të vazhdueshme të turistëve.
"Çdo vit shohim një rritje të qëndrueshme të numrit të vizitorëve, sidomos për shkak të investimeve të reja në turizëm në gjithë rajonin," tha Khaled. "Arabia Saudite aktualisht mban rreth 10 për qind të tregut, por po rritet jashtëzakonisht shpejt që kur u hap për turizëm në 2019. Kjo është padyshim destinacioni ynë më emocionues i ri", tha ai.
Sipas raportit të kompanisë Tourism Economics, numri i vizitorëve në Lindjen e Mesme për vitin 2026 mund të ulet nga 11 deri në 27 për qind në krahasim me parashikimin e mëparshëm, që parashikonte një rritje prej 13 për qind. Në terma absolutë, kjo do të thotë 23 deri në 38 milion vizitorë ndërkombëtarë më pak dhe një humbje prej 34 deri në 56 miliardë dollarësh (rreth 29 deri 48 miliardë euro) në shpenzimet e vizitorëve.
Kjo ndikon edhe nga sulmet hakmarrëse iraniane ndaj vendeve fqinje të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC), që janë destinacione turistike të njohura, si dhe nga mbylljet më të gjera të hapësirës ajrore.
Raporti parashikon që vendet e GCC-së të regjistrojnë humbjet më të mëdha në numrin e vizitorëve, pasi ato janë destinacionet më të mëdha në rajon që varen shumë nga perceptimi i sigurisë dhe stabilitetit. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite janë veçanërisht të ndjeshme për shkak të numrit të madh të vizitorëve ndërkombëtarë dhe varësisë së tyre nga lidhjet ajrore. /Telegrafi/