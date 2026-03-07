Obama kritikon ashpër Trumpin: Çdo ditë zgjohemi me një sulm të ri
Duke folur në një përkujtimore për luftëtarin e gjatë për të drejtat civile, Jesse Jackson, ish-presidenti amerikan Barack Obama kujtoi se fushatat presidenciale të Jacksonit në vitet 1980 hapën dyert për një brez të ri udhëheqësish politikë në SHBA, duke përfshirë edhe ngritjen e tij politike.
Ai tha se mesazhi i Jackson ishte i fuqishëm për të gjithë ata që ndiheshin si të jashtëm në shoqërinë amerikane. Duke kujtuar rininë, ai shtoi se në kandidaturën e Jacksonit kishte parë një provë se në politikën amerikane ka vend edhe për ata që vijnë jashtë strukturave drejtuese.
Obama i kushtoi një pjesë të fjalimit edhe klimës aktuale politike në SHBA, raporton thehill.
“Ne jetojmë në një kohë kur është e vështirë të kesh shpresë. Çdo ditë zgjohemi me një sulm të ri ndaj institucioneve tona demokratike, me një regres të ri të idesë së sundimit të ligjit dhe një fyerje të sjelljes bazike të mirë. Çdo ditë dëgjojmë njerëz në poste të larta që na thonë të kemi frikë njëri nga tjetri”, tha 64-vjeçari.
Ai paralajmëroi për sulmet ndaj institucioneve demokratike dhe përhapjen e retorikës politike që nxit frikë midis qytetarëve, duke bërë aludime për ndikimin e presidentit amerikan, Donald Trump dhe lëvizjes së tij politike.
Obama kujtoi se Jackson, përmes idesë së “Rainbow Coalition” (Koalicionit të Ylberit), përpiqej të bashkonte një koalicion të gjerë grupesh shoqërore, nga punëtorët dhe fermerët deri te pakicat dhe aktivistët, për t’u përballur me padrejtësitë dhe ndarjet politike.
Në fjalimin e tij ai iu referua edhe kontekstit më të gjerë global, duke theksuar se ndarjet politike në SHBA po vijnë në një kohë kur vendi përballet me kriza serioze në botë, përfshirë konfliktet e zgjatura në Lindjen e Mesme, veçanërisht midis Izraelit dhe Palestinës.
Obama tha se ata në pushtet përdorin frikën për të detyruar njerëzit të kthehen kundër njëri-tjetrit, duke paralajmëruar se disa amerikanëve u thuhet se vlejnë më shumë se të tjerët, ndërsa disa të tjerë madje nuk vlejnë asgjë. /Telegrafi/