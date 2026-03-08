Gazetari i CNN-it thotë se në Teheran ka filluar të bie shi i zi
Banorët në Teheran u zgjuan me re të dendura të zeza dhe shi të nxirë pasi sulmet izraelite goditën vendet e magazinimit të naftës në kryeqytetin iranian, sipas raportimit nga korrespondenti i CNN, Fred Pleitgen.
Teherani, një qytet me gati 10 milionë banorë, përjetoi reshje shiu që dukeshin të përziera me naftë pas sulmeve, transmeton Telegrafi.
"Mund ta shihni se shiu, uji i shiut, është në të vërtetë i zi - gjithashtu i ngopur, me sa duket, me naftë", raportoi Pleitgen nga Teherani.
"Pra, kjo është ajo që po bie këtë mëngjes, ky lloj shiu i mbushur me naftë që kemi tani në kryeqytetin iranian, pasi ndodhën sulmet", tha ai.
Ushtria izraelite tha se goditi vendet e shpërndarjes së karburantit në Teheran të shtunën në mbrëmje.
Sipas IDF, objektet shpërndajnë karburant "te konsumatorë të ndryshëm, përfshirë subjektet ushtarake në Iran".
"Ky është një sulm i rëndësishëm që përbën një hap shtesë në thellimin e dëmit në infrastrukturën ushtarake të regjimit terrorist iranian", tha ushtria izraelite në një deklaratë.
Sulmet ishin pjesë e një vale të re sulmesh izraelite që synojnë burimet energjetike të Iranit.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, hodhi poshtë kërcënimet nga zyrtari më i lartë i sigurisë së Iranit, duke thënë: “Nuk më intereson fare”, dhe sinjalizoi se sulmet ndaj Iranit do të intensifikohen këtë fundjavë. /Telegrafi/
