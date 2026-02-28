Hoteli luksoz në Dubai në flakë nga sulmet iraniane
Një zjarr ka shpërthyer pranë hyrjes së hotelit Fairmont The Palm në Dubai, pasi thuhet se kanë rënë mbeturina nga qielli gjatë një sulmi me raketa iraniane.
Fotot tregojnë një flakë të madhe dhe tym që ngrihet nga jashtë ndërtesës.
Sipas faqes së internetit të Tui, është një hotel luksoz me spa të vlerësuar me çmime dhe pishina me pamje nga qyteti.
Fairmont Dubai Palm on fire. Heard loud explosion, stay safe pic.twitter.com/HLo8oS6dSc
— Alex | The Modern Freelancer (@alex_tfmg) February 28, 2026
Zyra e medias në Dubai tha se ekipet e reagimit ndaj emergjencave i janë përgjigjur një "incidenti" në një ndërtesë në zonën e Palm Jumeirah.
Thuhet se katër persona janë plagosur dhe janë dërguar në spital.
Raportohet se zjarri është nën kontroll. /Telegrafi/
WATCH: Iranian missile hits Dubai. pic.twitter.com/hbB5XWbL84
— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
