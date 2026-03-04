NATO: Dënojmë shënjestrimin e Turqisë nga Irani
NATO ka dënuar shënjestrimin e Turqisë nga Irani, duke thënë se qëndron fort me të gjithë aleatët e saj.
"Ne dënojmë shënjestrimin e Turqisë nga Irani. NATO qëndron fort me të gjithë aleatët, përfshirë Turqinë, ndërsa Irani vazhdon sulmet e tij pa dallim në të gjithë rajonin", tha zëdhënësja Allison Hart.
"Qëndrimi ynë i parandalimit dhe mbrojtjes mbetet i fortë në të gjitha fushat, duke përfshirë edhe mbrojtjen ajrore dhe raketore", shtoi Hart, transmeton Telegrafi.
Ministria turke e Mbrojtjes tha se mbrojtja ajrore e NATO-s rrëzoi një raketë balistike iraniane të lëshuar drejt hapësirës ajrore turke.
Gjithashtu theksoi se Turqia do të flasë me NATO-n dhe aleatët e saj të tjerë pas incidentit. /Telegrafi/
