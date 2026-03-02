Britania e Madhe do t'i lejojë SHBA-së të përdorë bazat për të goditur vendet e raketave iraniane
Mbretëria e Bashkuar ka rënë dakord me një kërkesë të SHBA-së për të përdorur bazat ushtarake britanike për sulme "mbrojtëse" në vendet e raketave iraniane, tha kryeministri britanik Keir Starmer.
Por kryeministri tha se Mbretëria e Bashkuar kishte nxjerrë mësime nga "gabimet e Irakut" dhe nuk ishte e përfshirë në sulmet fillestare ndaj Iranit, dhe "nuk do t'i bashkohet veprimeve ofensive tani", transmeton Telegrafi.
BBC kupton se SHBA-të ka të ngjarë të përdorin bazën ajrore Fairford në Gloucestershire dhe Diego Garcia në Oqeanin Indian për sulme në vendet e raketave iraniane.
Kryeministri bëri njoftimin, të cilin Telegraph raportoi se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump e tha "zgjati shumë", vetëm disa orë para se një bazë britanike në Qipro të goditej nga një sulm me dron të dielën në mbrëmje pa raportuar viktima.
Hetimet janë duke u zhvilluar për të përcaktuar se nga është qëlluar. Sulmi në Akrotiri në Qipro ndodhi rreth mesnatës me Ministrinë e Mbrojtjes që më vonë tha se u shkaktuan "dëme minimale".
Në një deklaratë të publikuar më herët të dielën, Starmer tha se baza e vendimit për të pranuar kërkesën e SHBA-së ishte "vetëmbrojtja kolektive" e aleatëve dhe mbrojtja e jetëve britanike, duke akuzuar Iranin se po ndjek një "strategji të tokës së djegur".
Kryeministri shtoi se SHBA-të do të përdorin bazat e Mbretërisë së Bashkuar për "qëllimin specifik dhe të kufizuar mbrojtës" të shkatërrimit të raketave të Iranit "në burim".
Ai shtoi se masa ishte në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe qeveria e Mbretërisë së Bashkuar kishte publikuar atë që e quajti një përmbledhje të këshillës së saj ligjore.
Trump, në një intervistë me Telegraph, tha për vonesën në pranimin e kërkesës së SHBA-së: "Kjo ndoshta nuk ka ndodhur kurrë më parë midis vendeve tona". Ai shtoi për Sir Keir: "Duket sikur ai ishte i shqetësuar për ligjshmërinë". /Telegrafi/