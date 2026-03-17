Izraeli shënjestroi Ali Larijani-n, zyrtarin më të lartë të sigurisë së Iranit
Izraeli shënjestroi Ali Larijani-n, kreun e Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, në një sulm në Teheran të hënën në mbrëmje, sipas një burimi izraelit të njohur me çështjen.
Ushtria izraelite është ende duke pritur rezultatet e sulmit, të njohur si një vlerësim i dëmeve në betejë, për të përcaktuar nëse Larijani është vrarë, transmeton Telegrafi.
Të martën në mëngjes, shefi i shtabit të Forcave Mbrojtëse së Izraelit (IDF), gjeneral-lejtnant Eyal Zamir, tha: "Ne shënuam arritje të rëndësishme në Iran mbrëmë".
Forcat e Mbrojtjes së Izraelit kryen një valë sulmesh të njëkohshme të hënën në mbrëmje kundër qyteteve të Teheranit, Shirazit dhe Tabrizit.
IDF nuk përmendi shënjestrimin e Larijani-t, duke përmendur në vend të kësaj vendet e prodhimit të raketave dhe qendrat e komandës si objektiva.
"Krahas dëmtimit dhe erozionit të vazhdueshëm të aftësive ushtarake dhe kapaciteteve të prodhimit industrial, ne po veprojmë kundër elementëve të Gardës Revolucionare dhe aparatit të shtypjes së regjimit", tha Zamir në një vlerësim të situatës.
Izraeli gjithashtu shënjestroi figura të larta në Xhihadin Islamik Palestinez, një grup militant i mbështetur nga Irani në Gaza, në një sulm të veçantë disa ditë më parë, tha burimi izraelit për CNN. /Telegrafi/