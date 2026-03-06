SHBA-ja thotë se nuk është në luftë me Iranin
Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, Mike Johnson, deklaroi se SHBA-ja nuk është në luftë me Iranin, duke theksuar se veprimet ushtarake të ndërmarra kundër këtij vendi janë të kufizuara dhe nuk përbëjnë një konflikt të plotë.
Sipas tij, operacioni ushtarak është planifikuar të jetë i kufizuar si në shtrirje ashtu edhe në kohëzgjatje, dhe tashmë është pranë arritjes së objektivave të tij kryesore.
Johnson shpjegoi se qëllimi i operacionit është dobësimi i kapaciteteve ushtarake të Iranit, veçanërisht në fushën e raketave balistike.
Ai theksoi se forcat amerikane po synojnë të shkatërrojnë aftësinë e Iranit për të përdorur këto raketa, si dhe rezervat ekzistuese dhe kapacitetin për të prodhuar raketa të reja në të ardhmen.
Gjatë deklaratës së tij, Johnson foli edhe për zhvillimet politike në Kongres lidhur me këtë çështje. Ai përmendi Rezolutën për Kompetencat e Luftës (War Powers Resolution), një mekanizëm ligjor që mund të kufizonte veprimet ushtarake të presidentit pa miratimin e plotë të Kongresit.
Sipas tij, kjo rezolutë nuk arriti të kalojë në Kongres, gjë që ai e konsideroi si rezultatin e duhur, pasi i lejon administratës të vazhdojë operacionin sipas planit të saj.
Në përfundim, Johnson nënvizoi se veprimet e SHBA-së janë të fokusuara dhe strategjike, me synimin për të neutralizuar kërcënimet specifike, pa u përfshirë në një luftë të gjerë me Iranin. /Telegrafi/