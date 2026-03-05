F-35 izraelit rrëzon aeroplanin luftarak iranian mbi Teheran, publikohen pamjet e betejës
Një aeroplan luftarak F-35I i Forcave Ajrore Izraelite rrëzoi një aeroplan luftarak iranian Yak-130 të prodhuar në Rusi mbi Teheran të mërkurën, tha IDF.
Incidenti shënoi gjithashtu herën e parë në rreth 40 vjet që Forcat Ajrore Izraelite u angazhuan në luftime ajër-ajër me aeroplanë me pilot, transmeton Telegrafi.
Herën e fundit që aeroplanët e forcave ajrore izraelite rrëzuan një aeroplan armik me pilot ishte më 24 nëntor 1985, mbi Liban. Në atë incident, një F-15 i IAF rrëzoi dy aeroplanë luftarakë sirianë MiG-23.
"ביצעתי, המטרה נפלה, נמשיך לתקיפה": תיעוד ראשון ממטוס ה״אדיר״ (F-35I) מפיל מטוס קרב איראני (YAK-130) מעל שמי טהרן.
חיל-האוויר ממשיך לתקוף עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני וסולל את הדרך ליצירת עליונות אווירית בשמי טהרן. pic.twitter.com/RGUX4x1bFK
— Israeli Air Force (@IAFsite) March 5, 2026
Në një audio regjistrim të publikuar nga ushtria, shefi i IAF, gjeneralmajor Tomer Bar, i tha pilotit të F-35I se veprimet e tij ishin "historike".
Bombarduesit iranianë ishin “dy minuta” larg nga goditja e bazës ajrore amerikane përpara se aeroplanët e Katarit t’i rrëzonin
"Përgjimi historik mbi qiellin e Teheranit është një shprehje e fuqisë së forcave ajrore dhe vendosmërisë suaj personale. Misioni tjetër tashmë po ju pret", tha Bar.
Duke folur me gazetarët, komandanti i bazës ajrore Nevatim — ku ndodhen aeroplanët F-35 të IAF — tha: “Ne e identifikuam aeroplanin, e ndaluam dhe e lëshuam [një raketë]”.
מפקד חיל-האוויר: ״ההפלה ההיסטורית מעל שמי טהרן היא ביטוי לעוצמתו של חיל האוויר ולנחישות האישית שלך. המשימה הבאה כבר מחכה לכם״
מצורפת שיחת מפקד חיל-האוויר, אלוף תומר בר, עם טייס האדיר (F35I) שהפיל לראשונה מטוס קרב איראני בשמי טהרן: pic.twitter.com/N5JnHXEl45
— Israeli Air Force (@IAFsite) March 4, 2026
“Aeroplani iranian rrezikoi aeroplanin [tonën]. Mund ta kishte goditur aeroplanin tonë, kështu që e qëlluam”, tha gjenerali i brigadës “Daled,” — i identifikuar vetëm nga grada dhe inicialet e emrit në hebraisht.
Komandanti i bazës ajrore tha se F-35 qëlloi raketën ndërsa ajo ishte duke synuar vendet e regjimit iranian në Teheran. Ai tha se F-35 “e di si ta bëjë këtë shumë shpejt dhe me saktësi”.
Piloti që qëlloi aeroplanin iranian ishte relativisht i ri në forcë, sipas komandantit të bazës ajrore, megjithëse tha se ky nuk ishte fluturimi i tij i parë në Iran.
NOW: Video shows an aircraft crashing over Tehran, north of the Lavasan Mountains. pic.twitter.com/ahX9ylfs6W
— Defence Index (@Defence_Index) March 4, 2026
Pamjet e postuara në mediat sociale supozohet se tregojnë avionin që rrëzohet mbi malet Lavasan, pak në veri të Teheranit.
