Një aeroplan luftarak F-35I i Forcave Ajrore Izraelite rrëzoi një aeroplan luftarak iranian Yak-130 të prodhuar në Rusi mbi Teheran të mërkurën, tha IDF.

Incidenti shënoi gjithashtu herën e parë në rreth 40 vjet që Forcat Ajrore Izraelite u angazhuan në luftime ajër-ajër me aeroplanë me pilot, transmeton Telegrafi.

Herën e fundit që aeroplanët e forcave ajrore izraelite rrëzuan një aeroplan armik me pilot ishte më 24 nëntor 1985, mbi Liban. Në atë incident, një F-15 i IAF rrëzoi dy aeroplanë luftarakë sirianë MiG-23.

Në një audio regjistrim të publikuar nga ushtria, shefi i IAF, gjeneralmajor Tomer Bar, i tha pilotit të F-35I se veprimet e tij ishin "historike".

Bombarduesit iranianë ishin “dy minuta” larg nga goditja e bazës ajrore amerikane përpara se aeroplanët e Katarit t’i rrëzonin

"Përgjimi historik mbi qiellin e Teheranit është një shprehje e fuqisë së forcave ajrore dhe vendosmërisë suaj personale. Misioni tjetër tashmë po ju pret", tha Bar.

Duke folur me gazetarët, komandanti i bazës ajrore Nevatim — ku ndodhen aeroplanët F-35 të IAF — tha: “Ne e identifikuam aeroplanin, e ndaluam dhe e lëshuam [një raketë]”.

“Aeroplani iranian rrezikoi aeroplanin [tonën]. Mund ta kishte goditur aeroplanin tonë, kështu që e qëlluam”, tha gjenerali i brigadës “Daled,” — i identifikuar vetëm nga grada dhe inicialet e emrit në hebraisht.

Komandanti i bazës ajrore tha se F-35 qëlloi raketën ndërsa ajo ishte duke synuar vendet e regjimit iranian në Teheran. Ai tha se F-35 “e di si ta bëjë këtë shumë shpejt dhe me saktësi”.

Piloti që qëlloi aeroplanin iranian ishte relativisht i ri në forcë, sipas komandantit të bazës ajrore, megjithëse tha se ky nuk ishte fluturimi i tij i parë në Iran.

Pamjet e postuara në mediat sociale supozohet se tregojnë avionin që rrëzohet mbi malet Lavasan, pak në veri të Teheranit.

