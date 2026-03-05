Bombarduesit iranianë ishin “dy minuta” larg nga goditja e bazës ajrore amerikane përpara se aeroplanët e Katarit t’i rrëzonin
Bombarduesit iranianë erdhën brenda pak minutash nga goditja e bazës më të madhe ushtarake që strehonte trupat amerikane në Lindjen e Mesme përpara se aeroplanët e Katarit t'i rrëzonin në misionin e tyre të parë luftarak ajror, thanë dy burime të informuara mbi operacionin për CNN.
Të hënën në mëngjes, Garda Revolucionare e Iranit dërgoi dy bombardues taktikë Su-24 të epokës sovjetike drejt bazës ajrore al-Udeid, e cila zakonisht strehon 10,000 anëtarë të shërbimit amerikan, dhe Ras Laffan, një strukturë kyçe për përpunimin e gazit natyror dhe një themel i ekonomisë së Katarit, transmeton Telegrafi.
Aeroplanët iranianë ishin "dy minuta" larg objektivave të tyre, tha një nga burimet. Një burim i dytë i tha CNN se aeroplanët u identifikuan vizualisht dhe u fotografuan "duke mbajtur bomba dhe municione".
Katarianët lëshuan një paralajmërim në radio, por nuk morën përgjigje nga aeroplanët, të cilët kishin kaluar në një lartësi fluturimi prej 80 metrash për të shmangur zbulimin e radarit, tha burimi i dytë.
Për shkak të "kufizimeve kohore" dhe "bazuar në provat në dispozicion", aeroplanët u "klasifikuan si armiqësorë", shtoi burimi i dytë.
Më pas, Katari dërgoi aeroplanët e tij luftarakë dhe një F-15 i Katarit u përball me aeroplanët iranianë në "luftime ajrore" përpara se t'i rrëzonte, shtoi burimi i dytë.
Aeroplanët iranianë u rrëzuan në ujërat territoriale të Katarit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, tha në një konferencë të martën se po kryhen kërkime për ekuipazhin.
Irani ka qëlluar qindra raketa dhe dronë drejt shteteve arabe përgjatë Gjirit Persik në hakmarrje për sulmet ajrore amerikane dhe izraelite në vend.
Udhëheqësi Suprem iranian, Ali Khamenei, u vra në valën e parë të sulmeve të shtunën, kur sulmet shkatërruan kompleksin e tij në Teheran.
Por operacioni i guximshëm i Iranit mbi Katarin shënoi herën e parë që Irani kishte përdorur fluturake me pilot për të synuar një vend fqinj që nga vdekja e Khameneit - dhe herën e parë që forca ajrore e Katarit është angazhuar në luftime ajër-ajër. /Telegrafi/